Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi

Ünlü yönetmen Umut Evirgen, eşi Alina Boz ile New York'a gitti. İkilinin romantik pozları sosyal medyada gündem oldu.

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 1

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Törende Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen’in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 2

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, New York'a gitti.

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 3

İkili, Broadway'de Just In Tıme adlı müzikali izledi.

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 4

Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün 27. yaş gününü kutluyor.

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 5

35 yaşındaki Evirgen, eşi Alina Boz ile New York pozlarını paylaştı.

Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi - 6

Çiftin romantik karelerine beğeni yağdı.

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