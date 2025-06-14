Alina Boz ile Umut Evirgen New York'ta aşka geldi

Ünlü oyuncu Alina Boz ile işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, beş aylık ilişkilerini 2 Aralık 2023 tarihinde nikahla taçlandırmıştı. Emirgan'da bir teknede 90 kişilik küçük bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı.

Törende Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen’in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu.