Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz

"MUTLAKA İYİLİĞİNİN DOKUNDUĞU BİRİSİ ÇIKIYOR KARŞIMA"

Alişan sözlerine "Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına... Kardeş, oğul, eş, baba, ağabey, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden. 'Hayatta değil ama hâlâ benim göğsümü kabartıyor, hâlâ dua alıyor herkesten. Şükürler olsun' diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim" diye devam etti.