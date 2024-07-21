Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz

Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının üçüncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.

Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz - 1

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde andı.

Sosyal medya hesabında ailesi ve kardeşiyle fotoğraflarını paylaşan yıldız, "3 koca yıl geçti sensiz. Tam da bu geceydi... 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz - 2

"MUTLAKA İYİLİĞİNİN DOKUNDUĞU BİRİSİ ÇIKIYOR KARŞIMA"

Alişan sözlerine "Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına... Kardeş, oğul, eş, baba, ağabey, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden. 'Hayatta değil ama hâlâ benim göğsümü kabartıyor, hâlâ dua alıyor herkesten. Şükürler olsun' diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim" diye devam etti.

Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz - 3

"FOTOĞRAFLARIMIZ HER SENE BİRAZ DAHA ESKİYECEK"

Ünlü şarkıcı "Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah" ifadelerini kullandı.

Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz - 4

Öte yandan Alişan Tektaş'ın küçük kızı Ceylan'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlamıştı. 

Alişan ise yeğeniyle pozlarını "Benim minik aşkım Ceylan’ım bugün 10 yaşına girdi. Ne zaman büyüdün, ne zaman 10 oldun sen! Sana verebileceğim tek söz; Allah bana ömür verdikçe hep yanında tam dibinde, ihtiyacın olduğu her an da yanında amcan olacak. Söz aşkım... Seni çok seviyorum... Sağlıkla, huzurla İnşallah nice nice yılların olsun... İyi ki doğdun Ceylan’ım" notuyla paylaştı.

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