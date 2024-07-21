Alişan kardeşini ölüm yıl dönümünde andı: 3 koca yıl geçti sensiz
Ünlü şarkıcı Alişan, 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının üçüncü ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde andı.
Sosyal medya hesabında ailesi ve kardeşiyle fotoğraflarını paylaşan yıldız, "3 koca yıl geçti sensiz. Tam da bu geceydi... 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um" dedi.