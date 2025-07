"KİMSEYİ ÜZMEMEK LAZIM"

2. Sayfa'nın haberine göre; kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan, dua sonrası konuştu.

"Hayat koşturması içerisinde pas geçiyoruz ama ölüm hepimizin çok yakınında. Hayat çok kısa, kimseyi üzmemek lazım" diyen ünlü isim, kardeşi hayattayken her an birlikte olduklarını ve onunla yaptığı her şeyi çok özlediğini ifade etti.