Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile üç yıl aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi'nin Efehan adında bir oğlu, Alina adında bir kızı bulunuyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Son olarak kızı ve oğluyla siyah beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Almeda Abazi, paylaşımına "Hayatımda huzurun öncelikli olduğu olumsuzlukların olamayacağı bir yerdeyim" notunu düştü.
2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Arnavut asıllı Abazi'nin paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Tolgahan Sayışman'la tanışma hikayesini anlatmıştı.
Ünlü isim, "Ortak arkadaşlarımız var. Bir gün aynı ortama denk geldik. Arkamdan biraz koşturdum. Amerika'da evlenme teklifi etti ve orada nikah masasına oturduk. Tolgahan tam anlamıyla benim ilk ilişkim. Evlilik hissetmeseydim Tolgahan'la ilişkiye başlamazdım. İki yıl sevgili olduk, sonra evlendik" demişti.
Almeda Abazi, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusu üzerine, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem, hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Bende zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" ifadelerini kullanmıştı.