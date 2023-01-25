Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar

"TOLGAHAN'IN EV İŞLERİNE KARIŞMASINI İSTEMEM"

Almeda Abazi, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusu üzerine, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem, hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Bende zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" ifadelerini kullanmıştı.