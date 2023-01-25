Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Almeda Abazi, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutluluk pozlarını paylaşan Abazi, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 1

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile üç yıl aşk yaşadıktan sonra 2017 yılında nikah masasına oturan Almeda Abazi'nin Efehan adında bir oğlu, Alina adında bir kızı bulunuyor.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Abazi, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 3

"HAYATIMDA HUZURUN ÖNCELİKLİ OLDUĞU YERDEYİM"

Son olarak kızı ve oğluyla siyah beyaz pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Almeda Abazi, paylaşımına "Hayatımda huzurun öncelikli olduğu olumsuzlukların olamayacağı bir yerdeyim" notunu düştü.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 4

YORUMA KAPATTI

2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan Arnavut asıllı Abazi'nin paylaşımını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 5

EŞİYLE TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Tolgahan Sayışman'la tanışma hikayesini anlatmıştı.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 6

"TOLGAHAN TAM ANLAMIYLA İLK İLİŞKİM"

Ünlü isim, "Ortak arkadaşlarımız var. Bir gün aynı ortama denk geldik. Arkamdan biraz koşturdum. Amerika'da evlenme teklifi etti ve orada nikah masasına oturduk. Tolgahan tam anlamıyla benim ilk ilişkim. Evlilik hissetmeseydim Tolgahan'la ilişkiye başlamazdım. İki yıl sevgili olduk, sonra evlendik" demişti.

Almeda Abazi'den çocuklarıyla yeni pozlar - 7

"TOLGAHAN'IN EV İŞLERİNE KARIŞMASINI İSTEMEM"

Almeda Abazi, "Evde görev dağılımı var mı?" sorusu üzerine, "Hiç yardımcı olmuyor diyemem, hakkını yemeyeyim. Efehan doğduğunda ben uyuyayım diye onunla sabaha kadar oturmuşluğu var. Orada da kaldı zaten. Çok işi var. Bende zaten işi olduğunu bildiğim için ondan beklemiyorum. Karışmasını çok istemem" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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