Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Son olarak "Ego" adlı dizide rol alan Alperen Duymaz imaj tazeledi. Sakallarını kesen ünlü oyuncu, bıyık bıraktı. Duymaz, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
ALPEREN DUYMAZ
Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.