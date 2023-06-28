Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)

Son olarak "Ego" adlı dizide rol alan Alperen Duymaz imaj tazeledi. Sakallarını kesen ünlü oyuncu, bıyık bıraktı. Duymaz, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 1

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 2

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 3

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 4

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 5

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 6

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 7

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 8

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 9

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 10

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 11

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 12

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 13

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 14

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 15

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 16

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 17

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 18

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 19

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 20

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 21

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 22

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 23

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 24

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 25

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 26

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 27

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 28

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 29

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 30

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 31

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 32

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 33

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 34

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 35

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 36

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 37

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 38

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 39

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 40

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 41

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 42

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 43

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 44

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 45

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 46

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 47

Büşra Pekin

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 48

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 49

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 50

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 51

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 52

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 53

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 54
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 55

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 56
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 57

FIRAT TANIŞ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 58
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 59

NEJAT İŞLER

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 60
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 61

DEMET EVGAR

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 62
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 63

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 64

HALİT ERGENÇ

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Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 66

BENSU SORAL

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MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 68
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 69

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

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ŞÜKRAN OVALI

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Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 72

MUSTAFA SANDAL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 73
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 74

EDİS

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 75
Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 76

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 78

BERGÜZAR KOREL

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Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 81

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

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GONCA VUSLATERİ

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Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 84

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 85

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 86

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 87

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 88

ELÇİN SANGU

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 89

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 90

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 91

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 92

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 93

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 94

MURAT BOZ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 95

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 96

SILA

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 97

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 98

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 99

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 100

FAHRİYE EVCEN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 101

HADİSE

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 102

ÖZCAN DENİZ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 103

ALMEDA ABAZİ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 104

ESRA EROL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 105

ŞEYMA SUBAŞI

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 106

TARKAN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 107

SEZEN AKSU

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 108

EBRU GÜNDEŞ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 109

BİRCE AKALAY

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 110

SİBEL CAN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 111

PNAR ALTUĞ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 112

DENİZ AKKAYA

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 113

GÜLŞEN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 114

EBRU ŞALLI

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 115

AYŞECAN TATARİ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 116

AJDA PEKKAN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 117

SEDA SAYAN

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 118

ÇAĞLA ŞIKEL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 119

HANDE YENER

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 120

GİZEM HATİPOĞLU

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 121

CEYDA ATEŞ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 122

DENİZ BAYSAL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 123

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 124

GÖKÇE BAHADIR

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 125

EMİNA SANDAL

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 126

İREM SAK

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 127

PETEK DİNÇÖZ

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 128

TUĞBA ÖZAY

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 129

TUVANA TÜRKAY

Alperen Duymaz imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi) - 130

HANDE ATAİZİ

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