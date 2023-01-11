Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması: Bana küfretti!

"PİŞKİNCE GÜLMESİNİ VE CİDDİYETSİZ TAVRINI HAZMEDEMEDİM"

"Ekibin karşısında mahcup olan Melisa 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti" diyen ünlü oyuncu, "Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim" ifadelerini kullandı.