Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması: Bana küfretti!

2019 yılında final yapan 'Çarpışma'da birlikte kamera karşısına geçen Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz, 'Ego' adlı dizide yeniden partner oldular. Ancak ünlü oyuncular sette birbirine girdi.
Pamuk’u sosyal medya hesabından takipten çıkaran Duymaz, konuyla ilgili ilk olarak
"Neler olduğu konusunda tekrar şaşkınım. Dün de şaşkındım. Umarım şaşırmamayı öğrenirim. Söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasını yapmıştı.
Bugün Twitter hesabından Melisa Aslı Pamuk ile tartışmasının detaylarını anlatan Alperen Duymaz, paylaşımında "Öncelikle herkese merhaba. Geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o günkü geç gelişinin sebebini sordum; 'Ne oldu, neden geç kaldın Melisa?’ Gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım" dedi.
"Ekibin karşısında mahcup olan Melisa 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı. Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terk etti" diyen ünlü oyuncu, "Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın hiçbir şey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim" ifadelerini kullandı.
Duymaz, sözlerini "Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bir şey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir, saygımı sunarım" diye noktaladı.