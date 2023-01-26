Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu

Fiziksel açıdan güzelliği ölçen Yunanlılara özgü altın orana göre bazı ünlü isimlerin yüz simetrisi incelendi.
Britanyalı plastik cerrah Julian De Silva, Antik Yunan döneminden beri kişilerin çekiciliğini belirleyen altın orana göre Bridgerton dizisinin oyuncusu Regé-Jean Page'in dünyanın en yakışıklı erkeği olduğunu söyledi.
Metro'da yayınlanan habere göre, 34 yaşındaki Rege, 93,65 oranla mükemmele yakın bir güzelliğe sahip.
İnsanları fiziksel açıdan güzel yapan şeyin ne olduğunu gösteren haritalama tekniği hakkında konuşan Dr. De Silva, "Page rahatlıkla en yüksek puanı aldı. Gözlerinin konumu ve aralarındaki mesafe onu öne çıkardı" ifadelerini kullandı.
Page'in kahverengi gözlerinin de onu bir adım öne taşıdığını belirten cerrah, ikinci sırada Thor rolüyle akıllara kazınan Chris Hemsworth'ün olduğunu belirtti.
Hemsworth'ün yüzü altın orana yüzde 93,53 uyarak listede yer aldı.
Üçüncü sırada ise yüzde 93,46'yla Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.
Şarkıcı ve oyuncu Harry Styles yüzde 92,3 oranla listede 4. sırada yer aldı.
Yüzü altın orana yüzde 92,22 uyan İngiliz futbolcu Jude Bellingham ise listeye 5. sıradan girdi.
De Silva geçtiğimiz haziran ayında paylaştığı analize göre oyuncu Amber Heard'ün yüzde 91,85'le yüzü altın oranla en güzel kadın olduğunu söylemişti.