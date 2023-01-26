Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu

Yapılan bilimsel araştırmalara göre İngiliz oyuncu Regé-Jean Page dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 1

Fiziksel açıdan güzelliği ölçen Yunanlılara özgü altın orana göre bazı ünlü isimlerin yüz simetrisi incelendi.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 2

Britanyalı plastik cerrah Julian De Silva, Antik Yunan döneminden beri kişilerin çekiciliğini belirleyen altın orana göre Bridgerton dizisinin oyuncusu Regé-Jean Page'in dünyanın en yakışıklı erkeği olduğunu söyledi.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 3

"RAHATLIKLA EN YÜKSEK PUANI ALDI"

Metro'da yayınlanan habere göre, 34 yaşındaki Rege, 93,65 oranla mükemmele yakın bir güzelliğe sahip.

İnsanları fiziksel açıdan güzel yapan şeyin ne olduğunu gösteren haritalama tekniği hakkında konuşan Dr. De Silva, "Page rahatlıkla en yüksek puanı aldı. Gözlerinin konumu ve aralarındaki mesafe onu öne çıkardı" ifadelerini kullandı.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 4

Page'in kahverengi gözlerinin de onu bir adım öne taşıdığını belirten cerrah, ikinci sırada Thor rolüyle akıllara kazınan Chris Hemsworth'ün olduğunu belirtti.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 5

Hemsworth'ün yüzü altın orana yüzde 93,53 uyarak listede yer aldı.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 6

Üçüncü sırada ise yüzde 93,46'yla Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 7

Şarkıcı ve oyuncu Harry Styles  yüzde 92,3 oranla listede 4.  sırada yer aldı.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 8

Yüzü altın orana yüzde 92,22 uyan İngiliz futbolcu Jude Bellingham ise listeye 5. sıradan girdi.

Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu - 9

De Silva geçtiğimiz haziran ayında paylaştığı analize göre oyuncu Amber Heard'ün yüzde 91,85'le yüzü altın oranla en güzel kadın olduğunu söylemişti.

N-LIFE HABERLERİ

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