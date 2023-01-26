Altın orana göre dünyanın en yakışıklı 5 erkeği belli oldu

"RAHATLIKLA EN YÜKSEK PUANI ALDI"

Metro'da yayınlanan habere göre, 34 yaşındaki Rege, 93,65 oranla mükemmele yakın bir güzelliğe sahip.

İnsanları fiziksel açıdan güzel yapan şeyin ne olduğunu gösteren haritalama tekniği hakkında konuşan Dr. De Silva, "Page rahatlıkla en yüksek puanı aldı. Gözlerinin konumu ve aralarındaki mesafe onu öne çıkardı" ifadelerini kullandı.