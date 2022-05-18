Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü

"FRANCO YARA İZLERİME BAKTI"

Mahkemede Depp’in Franco’yu kıskandığı ve Heard ile ilişkisi olduğunu düşündüğü öne atılmıştı.

Heard, Franco’nun kendisine bir arkadaş olarak destek olduğunu ve çok yakında yaşadığını söyledi. Mahkemede sunulan asansör görüntülerinde James Franco’nun Heard’ün yüzüne dokunduğu gösterildi. Heard, Franco’nun kendisinin yüzündeki yara izlerine baktığını dile getirdi. Oyuncu, aynı akşam Depp'in kendisine telefonla vurduğunu iddia etmişti.