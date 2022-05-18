Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 12:25 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 12:44
Johnny Depp ve Amber Heard’ün devam den karalama davasında söz sırası Heard’de. Boşanma sürecinde Depp'in kendisini 'mahvedeceğini' ve kariyerini bitirmeye çalıştığını belirten oyuncu, Depp’in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı.
58 yaşındaki oyuncunun avukatları, Heard’e evliliği ve geçmiş ilişkileri hakkında sorular sormaya başladı.
Depp’in avukatı Camille Vasquez, Heard’ün eski sevgilisi Tasya van Ree’ye 2009 yılında vurduğunu öne sürerek “Johnny Depp şiddet uyguladığınız ilk partneriniz değil” söyleminde bulundu
Oyuncu, “Hiçbir partnerime şiddet uygulamadım” dedi. Ancak iki polisin Heard’ü sevgilisine saldırırken gördüğü, Heard’ün tutuklandığı ve kısa sürede serbest bırakıldığı söylendi. Heard “Romantik bir ilişki içinde olduğum kimseye saldırmadım” demekte ısrarcı oldu.
Depp’in avukatı Vasquez, Heard’ün bir dönem adının anıldığı James Franco’nın 2016 yılında Los Angeles’taki ziyaretini gündeme getirdi. Depp ile şiddet içeren bir tartışmadan bir gün sonra gerçekleşen bu ziyaretle ilgili avukat, “Depp’in şehir dışında olduğunu biliyorsunuz değil mi? ” dedi. Heard, soruyu “Programını bilmiyordum” şeklinde cevaplandırdı.
Mahkemede Depp’in Franco’yu kıskandığı ve Heard ile ilişkisi olduğunu düşündüğü öne atılmıştı.
Heard, Franco’nun kendisine bir arkadaş olarak destek olduğunu ve çok yakında yaşadığını söyledi. Mahkemede sunulan asansör görüntülerinde James Franco’nun Heard’ün yüzüne dokunduğu gösterildi. Heard, Franco’nun kendisinin yüzündeki yara izlerine baktığını dile getirdi. Oyuncu, aynı akşam Depp'in kendisine telefonla vurduğunu iddia etmişti.
Çapraz sorgu esnasında Depp’in avukatları Heard’e Aquaman’daki rolünü Depp sayesinde alıp almadığı soruldu. Rolü, seçmelere katılarak kazandığını belirten Heard, filmin kontratından çıkarıldığını ama filmde kalmayı başardığını dile getirdi.
Depp’in avukat aralarındaki geçimsizlikle ilgili sorular sorarken “Ondan kormuyordunuz değil mi?” ifadesini kullandı. Heard ise “Bu beni öldürmeye çalışan adam. Ondan tabii ki korkuyordum ve o benim kocamdı” dedi.
İşte Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasından görüntüler...