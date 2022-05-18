Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 12:25 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 12:44

Amerikalı oyuncu Johnny Depp'in Amber Heard'e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında sular durulmuyor. Son olarak boşanmadan aldığı parayı hayır kurumuna bağışladığı konusunda yalan söylediğini itiraf eden Heard, şimdi çapraz sorguda. Heard'ün daha önce de sevgilisine şiddet uyguladığını iddia eden Depp'n avukatları, Heard'ün oyuncu James Franco ile asansördeki samimi görüntülerini de mahkemede sundu.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 1

 ve ’ün devam den karalama davasında söz sırası Heardde. Boşanma sürecinde Depp'in kendisini 'mahvedeceğini' ve kariyerini bitirmeye çalıştığını belirten oyuncu, Depp’in avukatları tarafından çapraz sorguya alındı.

58 yaşındaki oyuncunun avukatları, Heard’e evliliği ve geçmiş ilişkileri hakkında sorular sormaya başladı.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 2

“JOHNNY DEPP ŞİDDET UYGULADIĞINIZ İLK PARTNERİNİZ DEĞİL”

Deppin avukatı Camille Vasquez, Heard’ün eski sevgilisi Tasya van Ree’ye 2009 yılında vurduğunu öne sürerek “Johnny Depp şiddet uyguladığınız ilk partneriniz değil” söyleminde bulundu

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 3

"BEN KİMSEYE SALDIRMADIM"

Oyuncu, “Hiçbir partnerime şiddet uygulamadım” dedi. Ancak iki polisin Heard’ü sevgilisine saldırırken gördüğü, Heard’ün tutuklandığı ve kısa sürede serbest bırakıldığı söylendi. Heard “Romantik bir ilişki içinde olduğum kimseye saldırmadım” demekte ısrarcı oldu.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 4

"EŞİNİZİN ŞEHİR DIŞINDA OLDUĞUNU BİLİYORDUNUZ"

Depp’in avukatı Vasquez, Heard’ün bir dönem adının anıldığı James Franco’nın 2016 yılında Los Angeles’taki ziyaretini gündeme getirdi. Depp ile şiddet içeren bir tartışmadan bir gün sonra gerçekleşen bu ziyaretle ilgili avukat, “Depp’in şehir dışında olduğunu biliyorsunuz değil mi? ” dedi. Heard, soruyu “Programını bilmiyordum” şeklinde cevaplandırdı.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 5

"FRANCO YARA İZLERİME BAKTI"

Mahkemede Depp’in Franco’yu kıskandığı ve Heard ile ilişkisi olduğunu düşündüğü öne atılmıştı.

Heard, Franco’nun kendisine bir arkadaş olarak destek olduğunu ve çok yakında yaşadığını söyledi. Mahkemede sunulan asansör görüntülerinde James Franco’nun Heard’ün yüzüne dokunduğu gösterildi. Heard, Franco’nun  kendisinin yüzündeki yara izlerine baktığını dile getirdi. Oyuncu, aynı akşam Depp'in kendisine telefonla vurduğunu iddia etmişti.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 6

"AQAMAN'DEKİ ROLÜMÜ KENDİM KAZANDIM"

Çapraz sorgu esnasında Depp’in avukatları Heard’e Aquaman’daki rolünü Depp sayesinde alıp almadığı soruldu. Rolü, seçmelere katılarak kazandığını belirten Heard, filmin kontratından çıkarıldığını ama filmde kalmayı başardığını dile getirdi.

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 7

"ONDAN KORKUYORDUM"

Depp’in avukat aralarındaki geçimsizlikle ilgili sorular sorarken “Ondan kormuyordunuz değil mi?” ifadesini kullandı. Heard ise “Bu beni öldürmeye çalışan adam. Ondan tabii ki korkuyordum  ve o benim kocamdı” dedi.

İşte Johnny Depp ve Amber Heard'ün  davasından görüntüler...

Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 8
Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 9
Amber Heard çapraz sorguda: Eski sevgilisini de dövdü - 10

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