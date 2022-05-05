Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim

Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım. Benim kalbimi kıran şey bu oldu çünkü ondan ayrılmak istemedim. Odadan çıktım ve hayatım boyunca başıma gelen en iyi şeyleri arkamda bıraktım" diye konuştu.