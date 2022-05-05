Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim

Haberler | 05.05.2022 - 09:54

Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard, Amerikalı oyuncunun açtığı karalama davasında ilk kez ifade verdi. Heard, Hollywood yıldızının kendisine şiddet uyguladığını anlatırken duygularına hakim olamadı. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren Heard, şiddete maruz kaldığına ilişkin yeni kanıt da sundu. Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım" dedi.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 1

eski eşi ABD'li aktör 'in açtığı hakaret davasında ilk kez ifade verdi.  58 yaşındaki Depp'in kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 2

Heard, "Kanepede yan yana oturuyorduk. Ona kolundaki dövmeyi sordum. O da ‘Wino’ dedi. Ben de anlamadım. Şaka olduğunu düşündüm çünkü öyle gibiydi ve güldüm. Bu kadar basit. Ve yüzüme vurdu ve güldüm. Şaka olmalı diye düşündüm" dedi.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 3

Heard duruşmada Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynakla öfke problemi nedeniyle kendisine defalarca vurduğunu söyledi.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 4

İfadesi sırasında duygularına hakim olamayan Heard, Amerikalı Hollywood yıldızından boşanmak istemediğini, ancak buna mecbur kaldığını ifade etti.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 5

Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım. Benim kalbimi kıran şey bu oldu çünkü ondan ayrılmak istemedim. Odadan çıktım ve hayatım boyunca başıma gelen en iyi şeyleri arkamda bıraktım" diye konuştu.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 6

36 yaşındaki oyuncunun avukatları Heard'in vücudundan morluklar olan bir fotoğrafı mahkemeye yeni kanıt olarak sundu.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 7

Depp'in kendisini kolundan tuttuğunu ve çığlık atarak birçok kez vurduğnu söyledi.

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 8

Heard, ilişkilerinin ilk döneminde, mutlu bir yaşantılarının olduğu ve Depp'in kendisini değerli hissettirdiğini de aktardı. Heard, "Bu adamın beni tanıdığını ve kimsenin görmediği bir şekilde gördüğünü hissettim. Beni anladığını hissettim. Nereden geldiğimi anladığını hissettim" sözlerini dile getirdi. 

Amber Heard ilk kez ifade verdi: Johnny Depp'ten ayrılmak istemedim - 9

Davanın önceki duruşmalarında Depp'in avukatları tarafından tutulan adli psikolog, Heard'ün kişilik bozukluğu olduğunu aktarmıştı. Depp, Heard'ün kendisini tacizle suçlamasının ardından 50 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.

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