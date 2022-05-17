Amber Heard'ün yalanı ortaya çıktı: Johnny beni mahvedeceğini söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 17.05.2022 - 10:39 - Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:56
Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davasında ifade vermeye başlayan Heard, yaptığı açıklamalar ve mahkemeye sunduğu iddialarla yeniden gündemde.
Amber Heard, Johnny Depp’ten boşanırken aldığı 7 milyon doları ACLU (Amerikan Sivil Özgürlük Birliği) kurumuna bağışlayacağını duyurmuştu. Heard, verdiği ifadede Depp’in kendisine açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası sebebiyle 3.5 milyon dolarını kuruma vermediğini itiraf etti.
Heard, 2020 yılında İngiliz mahkemesinde boşanmadan aldığı tüm parayı kuruma bağışladığını “7 milyonun hepsini iki kurum arasına bölüştürdüm” sözleriyle dile getirmişti. Oyuncu, boşanma sürecinde teklif edilen miktardan daha azını kabul ettiğini ve Depp’in parasıyla ilgilenmediğini belirtmişti.
Davada ifade veren Heard, Depp için “Verdiğim sözü tutmak istiyorum tabii ama bunu yapmak için beni mahkemeye vermekten vazgeçmesi gerekiyor” dedi.
Heard, verdiği ifadede Depp’in boşanma sürecinde kendisinden video ve ses kaydı sızdırmamasını istediğini dile getirdi. Oyuncu, “Hakkındaki suçlamaları geri almamı, onunla tekrar bir araya gelip beraber turneye gitmemizi önerdi” dedi. “Hayatımı yaşayamadığımı hissettim, insanlar bana sırtını dönüyordu. Beni destekleyen her şahit, eleştiri yağmuruna tutuldu” diyen oyuncu, medyanın kendisini çok kötü gösterdiğini söyledi.
“Adımı temize çıkarmak istedim, bu sahip olduğum tek şey. Ben her şeye sıfırdan başladım. Tek sahip olduğum şey saygınlığım ve adım. Johnny bunu benden alacağını söylemişti” Depp’in avukatı Heard’ün ilk başta 4 milyon talep ettiğini ama boşanma görüşmeleri esnasında miktarın 7 milyon dolara yükseldiğini belirtmişti.
Mahkemede 2016 yılınd kaydedilen bazı gizli telefon konuşmalarına yer verildi. Konuşmaların birinde Heard’ün “Senin bir kuruş paranı istemiyorum” dediği ortaya çıktı. Ses kaydını açıklayan Heard, “Johnny beni mahvedeceğini söyledi. Kimsenin profesyonel anlamda yanıma yaklaşamayacağını ve bir daha çalışamayacağımı söyledi” ifadelerini kullandı.
Ses kayıtlarında Depp’in yara izlerine inanmadığını belirten Heard, eşinin ‘gizli bir Fight Club’a katılıp dayak yediğini düşünmesine inanamadığını dile getirdi. Kayıtlar esnasında gözyaşlarını tutamayan oyuncu, “Bugün burada oturmayı hiç istemezdim. Burada olmak istemiyorum” dedi.
“Bana yalancı diyerek beni bazı şeyleri kanıtlamaya mecbur bırakmasının ne kadar absürt olduğunu açıklamaya çalıştım. Bana yalancı demesini istemedim çünkü söylediklerimin hepsi doğruydu. Ona her şeyi ortaya dökmememi istememesi için yalvardım” diyen Heard, yara izlerinin göründüğü birçok kanıta sahip olduğunu ifade etti.
Hiç kimsenin Depp’in tarafında olup onun çıkarını düşünmediğini belirten Heard, ona devamlı ‘evet’ diyen insanlarla çevrili olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Kimse ona ‘bunları yapma’ demedi. Ona zarar vermek istemedim. Onu çok sevdim. Bunu neden polise hiçbir şeye bildirmediğimi açıklamak için söylüyorum. Bunu Johnny’ye yapmak istemedim" dedi
Heard, Depp’in kendisi için ‘lekeleme kampanyası’ başlattığını ve tüm kariyerini tehlikeye attığını söyledi. “Kariyerimi ayakta tutabilmek için çok savaştım. Birçok fırsatı kaçırdım. Filmlerden ve kampanyalardan çıkarıldım. En büyük film fırsatım Aquaman’di ve boşanma sürecine denk geldiği için çok çabalamam gerekti” diyerek kariyerinde zor günler geçirdiğini belirtti.