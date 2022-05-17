Amber Heard'ün yalanı ortaya çıktı: Johnny beni mahvedeceğini söyledi

"JOHNNY BENİ MAHVEDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Mahkemede 2016 yılınd kaydedilen bazı gizli telefon konuşmalarına yer verildi. Konuşmaların birinde Heard’ün “Senin bir kuruş paranı istemiyorum” dediği ortaya çıktı. Ses kaydını açıklayan Heard, “Johnny beni mahvedeceğini söyledi. Kimsenin profesyonel anlamda yanıma yaklaşamayacağını ve bir daha çalışamayacağımı söyledi” ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAYI HİÇ İSTEMEZDİM"

Ses kayıtlarında Depp’in yara izlerine inanmadığını belirten Heard, eşinin ‘gizli bir Fight Club’a katılıp dayak yediğini düşünmesine inanamadığını dile getirdi. Kayıtlar esnasında gözyaşlarını tutamayan oyuncu, “Bugün burada oturmayı hiç istemezdim. Burada olmak istemiyorum” dedi.