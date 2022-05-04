Amber Heard, Johnny Depp'ten şiddet gördü iddiası

HEARD'ÜN KİŞİLİK BOZUKLUĞU VAR MI?

Davanın bir önceki oturumunda Psikolog Shannon Curry, Heard’ün ‘Bordeline Kişilik Bozukluğu’ olduğunu ve ‘kurban’ rolünü oynadığını belirtmişti. Kişiyi histerik bir ruh haline sokan bu hastalığın Heard’ün şiddet eğilimli davranışlarına sebep olduğunu ve bu rahatsızlığın kişinin partnerine fiziksel şiddet uygulamasına sebep olduğunu belirtmişti.