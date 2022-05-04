Amber Heard, Johnny Depp'ten şiddet gördü iddiası

Haberler - ntv.com.tr | 04.05.2022 - 11:16 - Son Güncelleme : 04.05.2022 - 11:44
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve eski eşi oyuncu Amber Heard’ün davası son olarak polisin Heard’ün ‘şiddet mağduru’ olmadığı söylemiyle yeni bir sürece girmişti. Olayı inceleyen Psikolog Dawn Hughes ise davayı gözlemleyen jüriye Heard’ün Johnny Depp’ten şiddet gördüğü için Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) yaşadığını belirtti.
Heard’ü 29 saatten fazla süre gözlemlediğini ve tüm terapi videolarını izlediğini belirten psikolog, Depp’in ‘yüksek derecede şiddet’ uyguladığını dile getirdi. Depp’in ‘saplantılı kıskançlığı’ nedeniyle Heard’e evlilikleri süresince hem fiziksel hem de cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.
Heard’ü bu ilişkideki ‘asıl şiddet yanlısı’ olarak gösteren Depp için psikoloğun iddiaları büyük önem taşıyor. Heard’ün avukatları ilk tanık olarak çağırdıkları psikolog Dawn Hughes’ün “Bütün şiddet olayları içkiye bağlı olarak gelişti” söylemiyle Depp’in içki problemine de göndermede bulundu.
Davanın bir önceki oturumunda Psikolog Shannon Curry, Heard’ün ‘Bordeline Kişilik Bozukluğu’ olduğunu ve ‘kurban’ rolünü oynadığını belirtmişti. Kişiyi histerik bir ruh haline sokan bu hastalığın Heard’ün şiddet eğilimli davranışlarına sebep olduğunu ve bu rahatsızlığın kişinin partnerine fiziksel şiddet uygulamasına sebep olduğunu belirtmişti.
Curry’nin bu teşhisini kabul etmeyen psikolog, Heard’ün semptomlarının partnerinden şiddet gördüğünü ispatladığını belirtti. Heard’ün çocukluğunda da şiddet gördüğünü söyleyen Hughes, “Heard, Depp’i aynı babası gibi düzeltebileceğini sandı ama yaptıkları işe yaramadı” dedi.
“Bay Depp’in sarhoş olduğu veya kendisinde olmadığı anlara dair kanıtlar var. Heard’ü yatağa atıp onunla birlikte olmaya çalıştı” diyen Hughes, bu ilişkide cinsel saldırıya kanıt gösterilebilecek birkaç olayın yaşandığını belirtti.
Psikolog aynı zamanda “Heard’ü boğdu, duvara itti, yere düşünce onu sırtından tekmeledi” gibi söylemlerde bulundu. Depp’in avukatları ise Hughes’ün belirttiği tüm cinsel saldırı suçlarını reddetti.
Karalama davasının bir başka önemli gelişmesi ise Heard’ün avukatlarının karalama davasını sonlandırmak için yargıca talepte bulunması. Depp’in ekibinin yeterince delil sunamadığı belirten Heard’ün avukatları bu davayı kapatmak için harekete geçse de yargıç, bu talebi reddetti.
Davayı takip eden Johnny Depp hayranları, Heard'ü DC yapımı Aquaman 2 filminden attırmak bir kampanya başlattı. Heard'ü projeden attırmak için 2,7 milyondan fazla kişiden imza toplamayı başaran hayranlar, Warner Bros yöneticilerini 'doğru şeyi yapmaya' davet etti.