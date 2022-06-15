Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 16:58 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 17:47
Eski eşi Johnny Depp’in kendisine açtığı iftira davasında jürinin aleyhinde karar vermesinin ardından Amber Heard, NBC kanalının Today adlı programına katılarak dava süreci hakkında konuşmaya devam etti. Önceden kaydedilen röportajının ikinci kısmında konuşan 36 yaşındaki ünlü oyuncu, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp’i hala sevdiğini söyledi.
Heard, Savannah Guthrie ile yaptığı röportajında şiddete maruz kaldığını gösteren güçlü kanıtları olmasa da 59 yaşındaki oyuncu tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını yineledi.
Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.
Röportaj esnasında Depp hakkında duyguları sorulan oyuncu, eski eşi Depp için “Onu hala çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
“Kesinlikle. Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” diyerek Depp’e karşı nefret duymadığını söyledi.
Hayır kurumuna vereceğine söz verdiği parayı bağışlamadığı için de yalan söylemekle suçlanan oyuncu, sözünü zaman içinde yerine getireceğini söyledi.
Heard, gelecek planlarından da röportaj esnasında bahsetti. 1 yaşındaki kızı Oonagh-Paige için ‘tam zamanlı’ anne olacağını belirten oyuncunun, Aquaman’in yeni filminde de çıkarılacağı iddia edilmişti. Oyuncunun ekibi bu haberin asılsız olduğunu ve Heard’ün küçük de olsa rolü olduğunu belirtmişti.
Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı. Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.
Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti. Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.