Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum

Haberler - ntv.com.tr | 15.06.2022 - 16:58 - Son Güncelleme : 15.06.2022 - 17:47

Eski eşi Johnny Depp’e kaybettiği dava sonrası televizyona çıkan ve haksızlığa uğradığını dile getiren Amerikalı oyuncu Amber Heard, Today Show röportajının ikinci kısmında eski eşi Depp’i hala sevdiğini ve ona karşı kin beslemediğini söyledi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 1

Eski eşi ’in kendisine açtığı iftira davasında jürinin aleyhinde karar vermesinin ardından NBC kanalının Today adlı programına katılarak dava süreci hakkında konuşmaya devam etti. Önceden kaydedilen röportajının ikinci kısmında konuşan 36 yaşındaki ünlü oyuncu, evlilikleri esnasında fiziksel şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Johnny Depp’i hala sevdiğini söyledi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 2

"KANITLARIM OLMASA DA DOĞRUYU SÖYLÜYORUM"

Heard, Savannah Guthrie ile yaptığı röportajında şiddete maruz kaldığını gösteren güçlü kanıtları olmasa da 59 yaşındaki oyuncu tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını yineledi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 3

"İFADEMİN ARKASINDAYIM"

Sunucunun “Depp sana asla vurmadığını söyledi. Bu bir yalan mı?” sorusuna “Evet” cevabını veren oyuncu, “Ölene kadar ifademin her kelimesinin arkasında duracağım” dedi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 4

“ONU HALA ÇOK SEVİYORUM”

Röportaj esnasında Depp hakkında duyguları sorulan oyuncu, eski eşi Depp için “Onu hala çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 5

"BOZUK BİR İLİŞKİYİ DÜZELTMEK İÇİN ELİMDEN GELEN YAPTIM"

“Kesinlikle. Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” diyerek Depp’e karşı nefret duymadığını söyledi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 6

"SÖZÜMÜ TUTACAĞIM"

Hayır kurumuna vereceğine söz verdiği parayı bağışlamadığı için de yalan söylemekle suçlanan oyuncu, sözünü zaman içinde yerine getireceğini söyledi.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 7

ANNELİĞE ODAKLANACAK

Heard, gelecek planlarından da röportaj esnasında bahsetti. 1 yaşındaki kızı Oonagh-Paige için ‘tam zamanlı’ anne olacağını belirten oyuncunun, Aquaman’in yeni filminde de çıkarılacağı iddia edilmişti. Oyuncunun ekibi bu haberin asılsız olduğunu ve Heard’ün küçük de olsa rolü olduğunu belirtmişti.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 8

FİLMDEN ÇIKARILDI İDDİASI

Oyuncunu serinin devam filmi ‘Aquaman and The Lost Kingdom’daki tüm görüntülerinin filmden çıkartılacağı söylentisi Hollywood'da konuşulmaya başlamıştı. Just Jared’ın haberine göre Heard, yeni Aquaman filminden tamamen çıkarılacak. Mera karakterini canlandıran Heard yerine başka bir oyuncu kadroya dahil olacak.

Johnny Depp'e karşı davayı kaybeden Amber Heard: Onu hala seviyorum, kin beslemiyorum - 9

FİLMDEN TAMAMEN ÇIKARILMADI

Guardian’ın haberine göre ise Heard’ün ekibi bu haberi yalanladı. Oyuncunun Aquaman serisinden çıkarılmadığını belirten kaynak, oyuncunun Mera rolünde yeni Aquaman filminde yer alacağını belirtti. Bu haberin ardından gelen güncellemeyle oyuncunun filmden tamamen çıkarılmayacağı hala küçük bir rolünün olduğu belirtildi.

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