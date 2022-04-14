Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti

"HEARD İLİŞKİ BOYUNCA SALDIRGANDI"

Depp'in avukatı Camille Vasquez ise açılış duruşmasında jüri üyelerine, Heard'ün ilişki boyunca saldırgan olduğunu, Depp'in aşağılanmaktan kaçınmak için ondan boşanmak istediğini söylediğinde, kurban olarak kendisine bir rol uydurduğunu iddia etti.