Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti

Haberler | 14.04.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 14.04.2022 - 10:19

Olaylı ayrılıklarının ardından Amber Heard ile Johnny Depp'in karalama davasında Heard'den yeni bir suçlama daha geldi. Heard, Depp'in kendisini rehin alarak üç gün boyunca tecavüz ettiğini öne sürdü.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 1

DUYGUSAL, SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZ

Jonny Depp (58) ve (35) arasındaki itibar karalama ve tazminat davası yeni ayağı başladı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen duruşmada taraflar birbirlerine yeni suçlamalar yöneltti. Heard'ün avukatları müvekkilerinin Depp tarafından duygusal, sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığını iddia etti.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 2

REHİN VE TECAVÜZ İDDİASI

Duruşma sırasında Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada ünlü oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 3

"HEARD İLİŞKİ BOYUNCA SALDIRGANDI"

Depp'in avukatı Camille Vasquez ise açılış duruşmasında jüri üyelerine, Heard'ün ilişki boyunca saldırgan olduğunu, Depp'in aşağılanmaktan kaçınmak için ondan boşanmak istediğini söylediğinde, kurban olarak kendisine bir rol uydurduğunu iddia etti.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 4

İMAJ TAKINTILI

Heard'ü 'imaj takıntılı' olarak niteleyen avukat, "Yıllardır bu rolü yaşıyor ve hayatının performansını sergilemeye hazırlanıyor" dedi.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 5

KARDEŞİ DE DİNLENDİ

Depp'in ablası Christi Dembrowski de tanık olarak dinlendi. Kardeşinin şiddetten uzak olduğunu vurgulayan Dembrowski,  Depp'i iki çocuğuna karşı nazik ve sevecen bir baba olarak tanımladı.

Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti - 6

DAVA DEVAM EDECEK

Dava sürecinde yaklaşık 120 tanığın dinlenmesi bekleniyor.

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