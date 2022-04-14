Amber Heard’den Johnny Depp'e yeni suçlama: Rehin alarak üç gün tecavüz etti

Haberler | 14.04.2022 - 10:17 - Son Güncelleme : 14.04.2022 - 10:19
Jonny Depp (58) ve Amber Heard (35) arasındaki itibar karalama ve tazminat davası yeni ayağı başladı. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen duruşmada taraflar birbirlerine yeni suçlamalar yöneltti. Heard'ün avukatları müvekkilerinin Depp tarafından duygusal, sözlü ve fiziksel tacize maruz kaldığını iddia etti.
Duruşma sırasında Heard'ün avukatlarından Elaine Bredehoft, Depp'in, 2015 yılında Avustralya'da bulundukları sırada ünlü oyuncuyu üç gün boyunca rehin aldığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü.
Depp'in avukatı Camille Vasquez ise açılış duruşmasında jüri üyelerine, Heard'ün ilişki boyunca saldırgan olduğunu, Depp'in aşağılanmaktan kaçınmak için ondan boşanmak istediğini söylediğinde, kurban olarak kendisine bir rol uydurduğunu iddia etti.
Heard'ü 'imaj takıntılı' olarak niteleyen avukat, "Yıllardır bu rolü yaşıyor ve hayatının performansını sergilemeye hazırlanıyor" dedi.
Depp'in ablası Christi Dembrowski de tanık olarak dinlendi. Kardeşinin şiddetten uzak olduğunu vurgulayan Dembrowski, Depp'i iki çocuğuna karşı nazik ve sevecen bir baba olarak tanımladı.
Dava sürecinde yaklaşık 120 tanığın dinlenmesi bekleniyor.