Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti

Haberler | 01.05.2022 - 16:59
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davası sürerken 35 yaşındaki oyuncuyu Aquaman 2 filminden attırmak için başlatılan kampanya 2,7 milyondan fazla kişiden imza topladı.
Depp'in hayranlarının düzenlediği kampanya, Warner Bros yöneticilerinden 'doğru şeyi yapmayı' ve Heard'ün Aquaman'in devam filminden çıkarılmasını talep ediyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre, oyuncu, Aquaman ve Kayıp Krallık (Aquaman and the Lost Kingdom) adlı yapımda Mera karakterini yeniden canlandıracak.
İmza kampanyası metninde, "Johnny Depp, Amber Heard'ü aile içi istismar faili olarak ifşa etti" ifadeleri yer aldı.
Çiftin 2016'daki boşanmasından bu yana Heard'ün, Depp'in Hollywood kariyerini bitirmek için sistematik bir mücadele verdiği de öne sürülüyor.
Hayranlar Heard'ün 'uydurma taciz olaylarıyla' Depp'i suçladığını ve yalan söylediğini iddia ediyor.
Metinde ayrıca erkeklerin maruz kaldığı aile içi şiddetin de tanınması gerektiği ve herhangi bir tacizcinin eğlence endüstrisinde göklere çıkarılmasının önüne geçilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.
Insider'ın haberine göre söz konusu imza kampanyası 2020'de Depp'in Fantastik Canavarlar (Fantastic Beasts) serisinden kovulmasına cevaben oluşturulmuştu.
Heard'ü protesto eden kampanyanın amacıysa üç milyon imzacıya ulaşmak. Eğer hedefe ulaşılabilirse söz konusu kampanya, tarihindeki en çok imzacı toplayan protestolardan biri olacak.
Aquaman ve Kayıp Krallık'ın yapımcısı Peter Safran, Temmuz 2021'de 'hayran baskısını' dikkate almadıklarını söylemişti.
58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'e 2018'de The Washington Post'ta yazdığı makale nedeniyle iftira davası açmıştı.
Makalede Heard istismara maruz kaldığını öne sürmüştü.
Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini düşünüyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.
Öte yandan Heard'ün fiziksel istismara uğradığı yönündeki iddialarının aksine Depp asıl kurbanın kendisi olduğunu öne sürüyor. Depp ilişkileri boyunca Heard'ün kendisine saldırdığını iddia ediyor.