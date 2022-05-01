Amber Heard'ü Aquaman 2'den attırmak için milyonlarca kişi harekete geçti

Söz konusu yazıda Depp'in adı geçmese de aktörün avukatları makalenin yanlış bir şekilde Heard'ün evliyken şiddet gördüğünü ima ettiğini düşünüyor. Depp bu nedenle 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Öte yandan Heard'ün fiziksel istismara uğradığı yönündeki iddialarının aksine Depp asıl kurbanın kendisi olduğunu öne sürüyor. Depp ilişkileri boyunca Heard'ün kendisine saldırdığını iddia ediyor.