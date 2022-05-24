Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor

SERİYE GERİ DÖNMEYECEK

Depp’in kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan Karayip Korsanları serisiyle ilgili açıklama yapan yapımcı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” demişti. Yapımcı, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.