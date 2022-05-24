Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor

Haberler - ntv.com.tr | 24.05.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 24.05.2022 - 12:22

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve 50 milyon dolar değerinde karalama davası açtığı eski eşi Amber Heard’ün davasında son dönemece girildi. Oyuncu Eva Green ve müzisyen Courtney Love’in Depp’e destek veren söylemleri gündeme gelirken Heard’ün avukatları davada taktik değişikliğine gitti.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 1

 ve ün karalama davasında artık sona yaklaşılıyor. Birbirleri hakkında birçok iddia ortaya atan ve kanıt sunan çiftin davasında, Heard’ün avukatlarından yeni bir hamle geldi.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 2

DEPP'İ ÇAĞIRMAKTAN VAZGEÇTİLER

Heard’ün avukatları normalde Depp’i yeniden ifade vermesi için mahkemenin huzuruna çağıracaktı ancak davanın son günlerine yaklaşırken taktik değişikliğine giden Heard, Depp’i çağırmaktan vazgeçti.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 3

NEDEN İFADE VERMEYECEK?

Heard'ün avukatlarının 58 yaşındaki Depp’i yeniden ifade vermek için çağırmaması soru işaretleri yarattı.

Depp'in davanın bu evresinde vereceği hiçbir ifadenin yararlı olmayacağı ve mahkemeyi gereksiz yere oyalacağı belirtildi. İkilinin mahkemesinin bu hafta son bulması bekleniyor.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 4

KATE MOSS TANIK OLACAK

Mahkemedeki bir başka gelişme ise Depp’in eski sevgilisi Kate Moss’un tanık olarak çağrılacak olması. İngiliz model, video bağlantısıyla davaya bağlanacak ve Depp’in lehine tanıklık yapacak.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 5

MODELİ MERDİVENLERDEN İTTİ İDDİASI

90’lı yıllarda 48 yaşındaki Moss birlikte olan Depp’in modeli merdivenlerden ittiğine dair bazı söylentiler vardı. Heard, 2020 yılında bu iddiaları örnek göstererek Depp’in kendisine şiddet uyguladığını söylemişti.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 6

“SEN HEP BİZİM JACK SPARROW’UMUZ OLACAKSIN”

Heard ile davasında hayranlarından sık sık destek gören Depp, mahkeme salonuna vardığı esnada hayranları tarafından tezahüratlarla karşılaştı. “Sen hep bizim Jack Sparrow’umuz olacaksın” diyen hayranlarına karakterin sesiyle cevap veren oyuncu, “O hala burada bir yerlerde. Bazen ortaya çıkıp duruyor” dedi.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 7

SERİYE GERİ DÖNMEYECEK

Deppin kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan Karayip Korsanları serisiyle ilgili açıklama yapan yapımcı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” demişti. Yapımcı, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 8

DEPP'E DESTEK GELDİ

Deppin 'Karanlık Gölgeler' filminden rol arkadaşı ünlü Fransız oyuncu Eva Green, sosyal medya hesabından oyuncuya destek verdiğini paylaşmıştı. 41 yaşındaki oyuncu “Johnnynin adının temize çıkaracağından ve güzel kalbini tüm dünyanın göreceğinden şüphem yok. Hayat, o ve ailesi için çok daha iyi olacak” dedi.

Amber Heard'ün avukatları Johnny Depp'in ifade vermesini istemiyor - 9

"JOHNNY HAYATIMI KURTARDI"

Bu desteğin ardından 1994’te hayatını kaybeden Kurt Cobain’in eşi Courtney Love daJohnny Depp hakkında konuştu. Love, 1995 yılında Depp’in kendisinin hayatını kurtardığını anlattığı bir video yayınladı. Love, “Aslında herkesin önünde yargıda bulunmak istemiyorum ama size sadece Johnny’nin 1995’te Viper Room’un dışında Sal ile aşırı doz aldığımda bana kalp masajı yaptığını söylemek istiyorum” dedi.

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