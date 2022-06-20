Amber Heard'ün outlet alışverişi

Haberler | 20.06.2022 - 11:34

Johnny Depp'in kendisine açtığı son davayı kaybeden ve tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, outlet bir mağazada alışveriş yaparken görüntülendi.

Amber Heard'ün outlet alışverişi - 1

Eski eşi ile olan karalama davasında 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen , outlet bir mağazada alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekildi.

Amber Heard'ün outlet alışverişi - 2

TMZ’nin haberine göre; ünlü oyuncu ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York’ta indirimli ürünlerin satıldığı TJ Maxx isimli bir perakende mağazasına gitti.

Amber Heard'ün outlet alışverişi - 3

Heard’ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığı görüntüsünü vermek için bilinçli yaptığını iddia etti.

Amber Heard'ün outlet alışverişi - 4

Heard dava sonrası verdiği bir röportajta "Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” açıklamasında bulunmuştu.

Amber Heard'ün outlet alışverişi - 5

Mahkeme sürecinin ardından itibarı zedelenen Heard’ün Aquaman filmindeki rolünün de iptal edilmesi gündemde.

N-LIFE HABERLERİ

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