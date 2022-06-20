Amber Heard'ün outlet alışverişi

Haberler | 20.06.2022 - 11:34
Eski eşi Johnny Depp ile olan karalama davasında 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, outlet bir mağazada alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekildi.
TMZ’nin haberine göre; ünlü oyuncu ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York’ta indirimli ürünlerin satıldığı TJ Maxx isimli bir perakende mağazasına gitti.
Heard’ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığı görüntüsünü vermek için bilinçli yaptığını iddia etti.
Heard dava sonrası verdiği bir röportajta "Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” açıklamasında bulunmuştu.
Mahkeme sürecinin ardından itibarı zedelenen Heard’ün Aquaman filmindeki rolünün de iptal edilmesi gündemde.