Amber Heard'ün outlet alışverişi

Heard dava sonrası verdiği bir röportajta "Kesinlikle onu çok seviyorum. Onu tüm kalbimle seviyorum. Bozuk bir ilişkiyi düzeltmek için elimden gelen yaptım. Ama beceremedim. Ona karşı hiçbir kötü bir hissim yok veya kin beslemiyorum. Bunu anlamanın zor olduğunu kabul ediyorum ama eğer birini sevdiyseniz bunu anlamak oldukça kolay” açıklamasında bulunmuştu.