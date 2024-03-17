Ameliyatı 9 saat sürdü! Berna Laçin'den haber var
Geçtiğimiz günlerde omuriliğindeki sorun nedeniyle acilen ameliyata alınan sunucu ve oyuncu Berna Laçin, sağlık durumu hakkında konuştu. Ünlü isim, 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini açıklarken "Ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım." dedi.
Yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle acil hastaneye kaldırılan Berna Laçin, yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.