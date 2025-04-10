Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı

Versay Kraliçesi belgeselinin yıldızı Jackie Siegel şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Siegel, önce eşinin sonra kız kardeşinin ölümüyle sarsıldı. Siegel çifti, Amerikan tarihin en pahalı evini inşa etmeye çalışmış ancak ekonomik kriz nedeniyle hayalleri yarım kalmıştı.

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 1

HAYATLARI BELGESEL OLDU

Amerikalı Siegel çifti, Versay Sarayı'ndan ilhamla Amerikan tarihin en pahalı evi olarak anılacak yeni evlerine geçme hazırlığı yapar ancak işler planladıkları gitmez...

Ekonomik krizin etkisiyle milyarder Siegel çifti dibe vurur. Belgesel 2012'de yayınlansa da çiftin hayalini kurduğu ev tamamlanamaz.

Ocak 2025'te sosyal medyada paylaşım yapan Jackie Siegel, 14 odalı, 30 banyolu malikanenin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

Ev, son halini almasa da şimdiden ABD tarihinin en pahalı evlerinden biri haline geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 2

Queen of Versailles (Versailles Kraliçesi) adlı belgeselin yıldızı Jackie Siegel son dönemde acı kayıplarla gündeme geldi.

Siegel'ın kız kardeşi Jessica Mallery hayatını kaybetti. 43 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Siegel, üzüntüsünü dile getirdi.

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 3

Queen of Versailles belgelesine konu alan Siegel, "5 Nisan'da 89 yaşında hayatını kaybeden sevgili kocam David Siegel'in kaybının yasını tutarken, dün güzel kız kardeşim Jessica Mallery'nin 43 yaşında, aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmesiyle dünyam bir kez daha paramparça oldu" açıklamasında bulundu.

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 4

EVİN SON HALİNİ GÖREMEDİ

Jackie'nin kocası David Siegel ise üç gün öce 89 yaşında hayatını kaybetti.

Siegel üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:

"David ile 25 harika yıl geçirecek kadar şanslıydım ve birlikte sekiz harika çocuk yetiştirdik. Yıkıldığımızı söylemek yetersiz kalır. Ancak Victoria'nın onu karşılamak için orada olduğunu bilmek bana teselli veriyor."

Jackie Siegel'ın eşi, inşası hala tamamlanmayan malikanesinin son halini göremedi. 

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 5

KIZI 18 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Siegel'ın kızı Victoria 2015 yılında, 18 yaşındayken aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti.

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 6

EVLERİNİN İNŞASI BELGESELE KONU OLDU

Jackie ve David 2000 yılında evlendi.

25 yıldır evli olan çift, 2012 yılında ekonomik kriz döneminde Florida'daki 100 milyon dolarlık mülklerinin inşasını konu alan bir belgeselde birlikte rol aldı.

Foto: The Queen of Versailles belgeselinden (2012)

Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı - 7

AMERİKA RÜYASININ KARANLIK YÜZÜ

Lauren Greenfield imzalı belgesel de Amerikalı devremülk milyarderi David Siegel ve eşi, Versay Sarayı'ndan ilham alarak bir malikane inşa etmek istedi.

Ekonomik kriz nedeniyle her şeyini kaybeden çiftin hikayesi Amerika rüyasının karanlık yüzünü gözler önüne serdi.

Foto: The Queen of Versailles belgeselinden (2012)

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