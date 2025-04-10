Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı

EVİN SON HALİNİ GÖREMEDİ

Jackie'nin kocası David Siegel ise üç gün öce 89 yaşında hayatını kaybetti.

Siegel üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:



"David ile 25 harika yıl geçirecek kadar şanslıydım ve birlikte sekiz harika çocuk yetiştirdik. Yıkıldığımızı söylemek yetersiz kalır. Ancak Victoria'nın onu karşılamak için orada olduğunu bilmek bana teselli veriyor."

Jackie Siegel'ın eşi, inşası hala tamamlanmayan malikanesinin son halini göremedi.