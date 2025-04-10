Amerika tarihine geçen aile: Versay Kraliçesi'nin hayali yarım kaldı
Versay Kraliçesi belgeselinin yıldızı Jackie Siegel şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Siegel, önce eşinin sonra kız kardeşinin ölümüyle sarsıldı. Siegel çifti, Amerikan tarihin en pahalı evini inşa etmeye çalışmış ancak ekonomik kriz nedeniyle hayalleri yarım kalmıştı.
HAYATLARI BELGESEL OLDU
Amerikalı Siegel çifti, Versay Sarayı'ndan ilhamla Amerikan tarihin en pahalı evi olarak anılacak yeni evlerine geçme hazırlığı yapar ancak işler planladıkları gitmez...
Ekonomik krizin etkisiyle milyarder Siegel çifti dibe vurur. Belgesel 2012'de yayınlansa da çiftin hayalini kurduğu ev tamamlanamaz.
Ocak 2025'te sosyal medyada paylaşım yapan Jackie Siegel, 14 odalı, 30 banyolu malikanenin neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu açıklamıştı.
Ev, son halini almasa da şimdiden ABD tarihinin en pahalı evlerinden biri haline geldi.