Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu
ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle açılan davanın duruşma tarihi açıklandı.
"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.