Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu

DAVA 5 MAYIS 2025'TE BAŞLAYACAK

Eylül ayından bu yana tutuklu olan ve kefalet talebi defalarca reddedilen Amerikalı rapçi "Diddy"nin duruşma tarihi belli oldu.



ABD basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alındıktan sonra dün ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkan Diddy, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi birçok suçla yargılanacak.