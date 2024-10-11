Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu

ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle açılan davanın duruşma tarihi açıklandı.

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 1

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 2

"DIDDY PARTİLERİ"

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 3

EVİNE BASKIN

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 4

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 5

DAVA 5 MAYIS 2025'TE BAŞLAYACAK

Eylül ayından bu yana tutuklu olan ve kefalet talebi defalarca reddedilen Amerikalı rapçi "Diddy"nin duruşma tarihi belli oldu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alındıktan sonra dün ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkan Diddy, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi birçok suçla yargılanacak.

Amerikalı rapçi Diddy Combs'un davasında duruşma tarihi belli oldu - 6

Yargıç Subramanian, annesi ve çocuklarıyla birlikte mahkemeye çıkan Diddy'nin avukatının talebi doğrultusunda, davasının 5 Mayıs 2025'te başlanmasına hükmetti.

Suçlu bulunması halinde Combs'u, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezası bekliyor.

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