Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var"

Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan ve "Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs gözaltında. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen rapçi, intihar gözetimi altına alındı.

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 1

Birden fazla suçlamayla son günlerde sık sık gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Puff Diddy gözaltına alındı. 54 yaşındaki rapçi, gasp, fuhuş, dolandırıcılık ve fuhuşa zorlama gibi suçlamalarla yargılanmayı bekliyor.

N-LIFE HABERLERİ

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 2

Çarşamba günü Manhattan'da yapılan temyiz duruşmasında rapçinin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 3

Hakim kendisini "tehlikeli ve kaçma riski olan biri" olarak değerlendirdi.

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 4

İNTİHAR GÖZETİMİNDE

People'ın haberine göre, rapçi Diddy intihar gözetimi altına alındı.

Diddy, Manhattan'daki bir otelde tutuklandıktan sonra şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde gözaltında. Rapçi, "şokta olduğu ve zihinsel durumu belirsiz olduğu için" intihar gözetiminde.

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 5

Combs'un intihara meyilli olup olmadığı veya ne kadar süredir intihar gözetiminde olduğu bilinmiyor.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Ceza İnfaz Kurumu, intihar gözetimini "gözlem gerektiren intihar eğilimli mahkumlar için alınan gözetim önlemleri” olarak tanımlıyor.

Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var" - 6

SEVGİSİLİNDEN SUÇLAMA

Öte yandan asıl adı Casandra Ventura olan ünlü şarkıcı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuştu ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.

Henüz 19 yaşındayken Sean Combs'un sahip olduğu müzik şirketiyle anlaşma imzalayan Cassie, dava dilekçesinde, "Sessizlik ve karanlıkta geçen yılların ardından nihayet hikayemi anlatmaya, kendi adıma ve ilişkilerinde şiddet ve istismara maruz kalan diğer kadınların yararına konuşmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

DIDDY KİMDİR?

1993 yılında Bad Boy müzik şirketini kuran Diddy, hip-hop türünün büyümesinde etkili oldu. Kariyeri boyunca 14 adaylığın yanı sıra üç Grammy kazandı. Combs yapımcı olarak öne çıksa da girişimci olarak birçok başarıya imza attı.

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