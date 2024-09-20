Amerikalı rapçi Diddy intihar gözetiminde: "Tehlikeli ve kaçma riski var"
Hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan ve "Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs gözaltında. Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilen rapçi, intihar gözetimi altına alındı.
Birden fazla suçlamayla son günlerde sık sık gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Puff Diddy gözaltına alındı. 54 yaşındaki rapçi, gasp, fuhuş, dolandırıcılık ve fuhuşa zorlama gibi suçlamalarla yargılanmayı bekliyor.