Amerikalı oyuncu Michelle Williams üçüncü kez hamile

Oyuncu, 2018 yılında Mark Wahlberg ile rol aldığı ‘All the Money in the World’ filminin yeniden çekilen sahneleri için aktörden çok daha az bir miktar kazanmıştı. 1,5 milyon dolar alan Wahlberg, olayın medyaya yansımasının ardından tüm kazancını yardım kuruluşlarına bağışlamıştı.