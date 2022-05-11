Amerikalı oyuncu Michelle Williams üçüncü kez hamile

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 14:29 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 15:04
Hollywood’un ünlü simalarından Michelle Williams, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. İki sene önce oğlu Hart’ı doğuran 41 yaşındaki oyuncu, eşi Thomas Kail ile heyecanlı bir döneme girdi.
Variety dergisine kapak olan oyuncu, hamile olduğunu ilk defa bu çekim ile paylaştı.
Oyuncunun Brokeback Mountain’da beraber rol aldığı eşi Heath Ledger’dan Mathilda adında 16 yaşında bir kızı var. Williams’ın eşi Thomas Kail’den ise Hart adında bir oğlu bulunuyor.
Pandemi döneminde ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu, zor bir dönemden geçtiğini “Hayatın bir şekilde devam ettiğini gösteren bir dönemdi” sözleriyle ifade etti.
Cannes Film Festivali’ne gitmeye hazırlanan oyuncu, düşük bir bütçeyle çekilen ‘Showing Up’ filminde rol aldı.
Oyuncu, 2018 yılında Mark Wahlberg ile rol aldığı ‘All the Money in the World’ filminin yeniden çekilen sahneleri için aktörden çok daha az bir miktar kazanmıştı. 1,5 milyon dolar alan Wahlberg, olayın medyaya yansımasının ardından tüm kazancını yardım kuruluşlarına bağışlamıştı.