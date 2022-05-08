Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 16:03


Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya tanışacağını paylaşmıştı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkeyi terk ettiğim yok" dedi.

Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok - 1

Oyuncu Erdem Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile artık ’da yaşayacağını söylemişti. Amerika’ya taşınan oyuncular kervanına katılan Baş, “'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' ifadelerini kullanmıştı.

Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok - 2

Medyada kendisiyle ilgili çıkan ‘Ülkeyi terk etti” haberlerinin ardıdan Twitter hesabından açıklamada bulunan oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok - 3

Baş, paylaşımında “Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti kazandı geyiği ise tamamen şaka için” ifadelerini kullandı.

Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında evlendi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına aldı.

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