Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 16:01 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 16:03
Oyuncu Erdem Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile artık Amerika’da yaşayacağını söylemişti. Amerika’ya taşınan oyuncular kervanına katılan Baş, “'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' ifadelerini kullanmıştı.
Medyada kendisiyle ilgili çıkan ‘Ülkeyi terk etti” haberlerinin ardıdan Twitter hesabından açıklamada bulunan oyuncu, yanlış anlaşıldığını ifade etti.
Baş, paylaşımında “Ülkeyi terk ettiğim yok, greencard çıkmışken değerlendirmek istedim ve NY taşınıyorum.. Oyuncu kaybetti kazandı geyiği ise tamamen şaka için” ifadelerini kullandı.
Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında evlendi. Ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına aldı.