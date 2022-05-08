Amerika'ya taşınan Erdem Baş'tan açıklama: Ülkeyi terk ettiğim yok





Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya tanışacağını paylaşmıştı. Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkeyi terk ettiğim yok" dedi.