Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum

Haberler | 16.04.2022 - 10:14

Oscar'ın sunucuları arasında yer alan ünlü komedyen Amy Schumer, ödül töreninde yaptığı şaka yüzünden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum - 1

Will Smith’in Chris Rock’a tokat atmasıyla hafızalara kazınan Ödül Töreni’nin sunucuları arasında yer alan Amy Schumer da Kirsten Dunst’a yaptığı şakayla dikkat çekmişti. Schumer katıldığı bir programda yaptığı şakayla ilgili ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum - 2

Schumer, Dunst için koltuk doldurucu diyerek oyuncuyu yerinden kaldırıp eşi Plemons ile konuşmaya başlamıştı. Ancak Schumer’ın bu esprisi izleyiciler ile Dunst ve Plemons hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum - 3

Schumer Oscar’da yaptığı bir şakanın ardından yetkililerin kendisiyle temasa geçtiğini, ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum - 4

Schumer, “Hey, Kirsten Dunst’a olan sevginizi takdir ediyorum. Ben de onu seviyorum! O kraliçeye bu şekilde saygısızlık etmem" dedi.

Amy Schumer: Ölüm tehditleri alıyorum - 5

Schumer, Stern’e şakayla ilgili olarak aldığı taciz ve tehditlerin kontrolden çıkmasından sonra bu açıklamanın gerekli olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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