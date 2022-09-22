Ana de Armas: Blonde filmi için Marilyn Monroe'nun mezarına gidip izin istedik

"MARILYN BİZİMLEYDİ"

Armas,, Hollywood yıldızının hayaletinin her zaman yakınlarda olduğuna inandığını ekleyerek, "Bize çok yakın olduğuna gerçekten inanıyorum. O bizimleydi" şeklinde konuşmuştu. Filmin yönetmeni Andrew Dominik de Armas'a katılarak; "Kesinlikle bir seans gibiydi" demiş ve Marilyn'in varlığını hissettiğini kabul etmişti.

İşleri daha da ürkütücü yapan ise; filmin bazı sahnelerinin, Monroe'nun akıl hastası annesiyle birlikte yaşadığı aynı dairede çekilmiş olmasıydı. Ayrıca ölüm sahnesi de, 1926'da dünyaya gelen yıldızın 1962 yılında trajik bir şekilde hayata veda ettiği odada çekilmişti.