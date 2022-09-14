Ana de Armas: Marilyn Monroe'ya dönüşmem 3 saatimi aldı

AKSANI İÇİN 9 AY ÇALIŞTI

Armas, kendisine yöneltilen eleştirilere henüz bir açıklama getirmedi. Ancak oyuncu verdiği bir röportajda aksanını mükemmelleştirmek için 9 ay boyunca diyalekt koçuyla çalıştığını belirtmişti.

Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" demişti.