Ana de Armas: Marilyn Monroe'ya dönüşmem 3 saatimi aldı

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 13:44 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 13:47
Marilyn Monroe'nun hayatını konu alan 'Blonde' filminde ikonu canlandıran Küba asıllı oyuncu Ana de Armas, Monroe’ya dönüşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Filmin Los Angeles prömiyerine katılan oyuncu, “Her sabah hazırlamam 3 saat sürdü. Saç ve makyaj ekibimiz harika bir iş çıkardı” dedi.
34 yaşındaki oyuncu “100’den fazla kostüm değişikliği yaptık. Hepsi birbirinden güzel ve ikonik parçalardı. Her detay gerçekten mükemmeldi” ifadelerini kullandı.
Oyuncu film prömiyerinde Louis Vuitton tasarımı tercih etti.
Monroe’nun 36 yıllık hayatını izleyeceğimiz film, Venedik Film Festivali’ndeki galasında 14 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Armas, rol arkadaşı Adrien Brody ile birlikte alkışkanırken gözyaşlarını tutamadı. Brody filmde Hollywood ikonunun üçüncü kocası Arthur Miller'ı canlandırıyor.
Film, Joyce Carol Oates’in aynı isimli romanından beyazperdeye uyarlandı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Andrew Dominik oturuyor. Yazar, bir erkek yönetmenin böylesi feminist bir yorumla film çekmesini takdir ettiğini paylaşmıştı.
Yönetmen koltuğunda Andrew Dominik'in oturduğu filmde ikonu canlandıran Armas, aksanı nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Bazı kesimler, Küba asıllı oyuncunun Amerikalı Marilyn Monroe’yu canlandırmasının uygun olmadığını ve aksanının başarılı olmadığını dile getirdi.
Eleştirilere maruz kalan oyuncuya Marilyn Monroe’nun temsilcilerinden destek geldi. Yapılan açıklamada “Marilyn Monroe, nesilleri ve tarihi aşan bir Hollywood ve pop kültürü ikonudur. Bu rolü canlandırmaya çalışan her oyuncunun işi oldukça zor. Fragmana bakıldığında bile Ana’nın Marilyn’nin ihtişamını, insanlığını ve savunmasızlığını yakaladığını ve harika bir seçim olduğunu görebiliyoruz. Filmin tamamını izlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Armas, kendisine yöneltilen eleştirilere henüz bir açıklama getirmedi. Ancak oyuncu verdiği bir röportajda aksanını mükemmelleştirmek için 9 ay boyunca diyalekt koçuyla çalıştığını belirtmişti.
Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" demişti.