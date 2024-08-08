Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi"

Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pax'in sağlık durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi" - 1

Bir dönem Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu..

Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'ın birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtilmişti.

20 yaşındaki Pax, yoğun bakımdan çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi" - 2

People dergisinin haberine göre, Pax'in sağlık durumu "çok daha kötü" olabilirdi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 20 yaşındaki oğlunun, Los Angeles'taki yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmesinden günler sonra "hala iyileşmekte" olduğu söylendi.

Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi" - 3

"DURUMU ÇOK DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Jolie'ye yakın bir kaynak "Durumu henüz iyi değil ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olacak. Yine de çok şanslıydı. Kask takmadığı için çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, 49 yaşındaki Jolie için "Angie kazayla ilgili telefonu aldığında şaşkına döndü ve çok endişelendi" ifadelerine yer verdi ve kardeşlerinin ise "Pax'i ellerinden geldiğince desteklediğini" belirtti.

Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi" - 4

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti.

Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi" - 5

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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