Angelia Jolie'nin oğlu kaza geçirdi: "Her şey çok daha kötü olabilirdi"
Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pax'in sağlık durumuyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Bir dönem Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu..
Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'ın birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtilmişti.
20 yaşındaki Pax, yoğun bakımdan çıktı.