Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz
Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren ve 6 çocuk annesi olan Angelina Jolie, annelik hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çocuklarının oyuncu olmayacağını belirten yıldız, "Çok utangaçlardır" dedi.
Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, çocukları hakkında konuştu.