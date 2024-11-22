Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz

ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Maria adlı filmde Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran oyuncu, New York Film Festivali'ne katılmıştı. 49 yaşındaki oyuncu, festivale çocukları Pax, Maddox ve Zahara ile katıldı. Çocuklarının kendisine festivale eşlik etmesiyle ilgili Jolie "Onların desteği benim için her şey demek" dedi.

Ünlü oyuncu, bu tür etkinliklerde gergin olduğunu ancak çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım 'Ne olursa olsun anne. İyi şanslar ve ne kadar çok çalıştığını biliyoruz ve seni seviyoruz' dediler."