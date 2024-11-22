Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz

Haluk Bilginer ile rol aldığı "Maria" filmindeki performansıyla adından söz ettiren ve 6 çocuk annesi olan Angelina Jolie, annelik hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Çocuklarının oyuncu olmayacağını belirten yıldız, "Çok utangaçlardır" dedi.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 1

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, çocukları hakkında konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 2

49 yaşındaki oyuncuya, Good Morning America adlı programda "Hayatında Maria'nın şarkı söyleme sevgisine benzeyen bir şey var mı?" sorusu soruldu. Jolie "annelik" yanıtını verdi.

Ödüllü oyuncu "Bu benim mutluluk kaynağım. Benden her şeyi alabilirsiniz. Başka hiçbir şeyin önemi yok" dedi.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 3

Daha önce Jolie'ye çocuklarının oyunculuk yapmak isteyip istemediği sorulmuş ve oyuncu "Hayır istemiyorlar. Çok utangaçlardır. Özel hayatlarına çok önem verirler" yanıtını vermişti.

Jolie "Doğdukları andan beri hiçbir zaman özel hayatları olmadı, değil mi? Bu yüzden büyüdüklerinde de buna sahip olabileceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 4

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu buluyor. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 5

ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Maria adlı filmde Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran oyuncu, New York Film Festivali'ne katılmıştı. 49 yaşındaki oyuncu, festivale çocukları Pax, Maddox ve Zahara ile katıldı. Çocuklarının kendisine festivale eşlik etmesiyle ilgili Jolie "Onların desteği benim için her şey demek" dedi.

Ünlü oyuncu, bu tür etkinliklerde gergin olduğunu ancak çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım 'Ne olursa olsun anne. İyi şanslar ve ne kadar çok çalıştığını biliyoruz ve seni seviyoruz' dediler."

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 6

Filmin yıldızı Angelina Jolie geçtiğimiz günlerde Oscar'ın habercisi olan galaya oğlu ile katıldı. Jolie, Los Angeles’ta düzenlenen ve Hollywood yıldızlarının bir araya geldiği Governors Ödülleri'nin kırmızı halısında 16 yaşındaki oğlu Knox ile poz verdi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Knox, son olarak 3 yıl önce annesinin "Eternals" adlı filminin prömiyerine katılmıştı. Knox, ünlü çiftin ikiz çocuklarınından biri.

Çiftin diğer ikiz çocuğu Vivienne ise annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalinde asistan olarak görev almıştı.

Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in annesiyle sık sık etkinliklerde boy gösteriyor.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 7

YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, Jolie, “Stitches” (Coutures) adlı filmde rol alacak. Usta oyuncu, yönetmen Alice Winocour'un ilk İngilizce filminde rol alacak.

Çekimlerinin gelecek yılın başında başlaması planlanan filmin yönetmeni Alice Winocour, Paris Hatıraları, Proxima ve Darmadağın gibi yapımlara imza attı.

Winocour aynı zamanda Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang (2015) filminin senaryosunu Ergüven ile kaleme aldı.

Angelina Jolie annelik açıklamasıyla gündem oldu: Her şeyimi elimden alabilirsiniz - 8

MARIA FİLMİ HAKKINDA

 Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor. Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

11 Aralık'ta dijital platformda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmden yeni kareler yayınlandı. Bilginer'in yer aldığı kareler sosyal medyada gündem oldu.

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