Angelina Jolie Brad Pitt'e milyonlarca dolarlık dava açtı

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 17:09 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 17:23
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davasında yeni bir gelişme yaşandı. Jolie’nin kurduğu şirket, ABD’li oyuncuya 250 milyon dolarlık dava açtı.
Page Six’in haberine göre, dava nedeni olarak Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiği öne sürüldü. Ayrıca, Pitt’in boşanma ve velayet davasından dolayı Jolie’den öç almak istediği ve Jolie’nin şaraphane yatırımından tek kuruş kazanmamasından emin olmak istediği belirtildi.
Pitt’in eski eşi Jolie’ye ‘sus payı’ verdiği ve evliliklerinin bitmesine sebep olan koşullar konusunda sessiz kalması istediği belirtildi.
Dava belgelerinde, 2008 yılında Miraval Şatosunu satın alan çiftin, şaraphaneyi geliştirmek için milyonlarca dolar harcadığı bilgisi bulunuyor.
Paylaşılan bilgilere göre, çift şaraphanenin hisselerini yarı yarıya bölüşmüştü ancak Jolie’nin finansal kaynaklarının çoğunun şaraphaneye bağlı olduğu belirtildi.
Boşanmanın ardından Pitt ve ortaklarının şaraphaneden elde edilen geliri ‘boş projelerde’ harcadığı öne sürüldü.
Eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia eden Brad Pitt'in talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
Jolie’nin Pitt’e ‘zarar vermek’ için bu satışı ‘bir yabancıya’ gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.