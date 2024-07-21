Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşine "Bu kavga bitsin" çağrısında bulunmuştu. İddialara göre, Pitt davayı geri çekmeyi reddetti.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 1

SHILOH'NUN SOYADI DEĞİŞİYOR

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, soyadından resmen vazgeçiyor. Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ilk biyolojik kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt’i çıkaracağını açıklayan bir gazete ilanı yayınladı.

18 yaşındaki gencin, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı da tamamladı.

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Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 2

HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Shiloh'nun kararı gündemi meşgul etmeye devam ederken ünlü çiftin arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt , Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açmıştı.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 3

JOLIE'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Ancak Pitt bu talebi reddetti. Pitt'in avukatları, özel jet yolculuğuyla ilgili "özel üçüncü taraf iletişimlerinin" Fransız şaraphanesi anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu.

Nisan ayında aktrist, Pitt'in kendisinden geniş kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediği için Pitt'in hisselerini satın almadığını söyledi. Eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Pitt'in, kendisini korumak için gizlilik sözleşmesi talep ettiği iddia edilmişti.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 4

BU KAVGAYI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Pitt'in uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlama talebini reddetmesinin ardından Jolie'nin bu davayı sonlandırmak istediği açıklandı.

Oyuncunun avukatı "Angelina, Bay Pitt'in bu kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesi için temiz bir sayfanın açılmasını istiyor" dedi.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 5

PITT TEKLİFİ REDDETİ

Daily Mail'in haberine göre, Pitt, eski eşinin "Bu kavga bitsin" çağrısına karşılık vermedi. Brad Pitt, Jolie'nin hukuk mücadelesini sona erdirmek için kendisini "kurban'"olarak göstermeye çalıştığını iddia etti.

Kaynaklar, Pitt'in vazgeçme "niyetinde olmadığını" söyledi. Jolie'nin "kavga bitsin" çağrısını ise elinde yeterince güçlü bir şey olmadığı için yaptığı iddia ediliyor.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 6

"KENDİSİ KURBAN OLARAK GÖSTERİYOR"

Aktöre yakın bir kaynak "Brad bu davadan vazgeçmeyecek, neden bıraksın ki? Bu çok standart bir iş anlaşmazlığıydı ancak ne yazık ki Angelina sürekli olarak boşanma davasına yönelik kişisel unsurları ortaya koydu. Angelina, sanki kendisi barış yanlısı biriymiş gibi ondan kavgaya son vermesini istiyor. Bu kendini kurban olarak göstermekten başka bir şey değil. Bu bir kavga değil. Bu, sonuçta çocuklarına ait olacak mülkün satışıyla ilgili bir iş anlaşmazlığı. Bu onların mirasıydı ve o da bunu biliyor" dedi.

Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı - 7

MESAJLARI NEDEN PAYLAŞMAK İSTEMİYOR?

People dergisinin 17 Temmuz'da elde ettiği bir belgede, Jolie'nin avukatı Paul Murphy, geçmişte Pitt'in oyuncunun hisselerini almak için  Jolie'ye teklifte bulunduğunu ve ancak Jolie gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için bu satışın gerçekleşmediğini söyledi.

Jolie'nin avukatı "Bay Pitt'in bu gerçekleri gösteren belgeleri teslim etmekten korkmasına hiç şaşırmadık" dedi.

UÇAK HADİSESİ

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.

Pitt'in bu hadiseyi gizlemek için Jolie'ye gizlilik anlaşması imzalattığı biliniyor.

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

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