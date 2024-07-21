Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşine "Bu kavga bitsin" çağrısında bulunmuştu. İddialara göre, Pitt davayı geri çekmeyi reddetti.
SHILOH'NUN SOYADI DEĞİŞİYOR
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, soyadından resmen vazgeçiyor. Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ilk biyolojik kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt’i çıkaracağını açıklayan bir gazete ilanı yayınladı.
18 yaşındaki gencin, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı da tamamladı.