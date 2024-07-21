Angelina Jolie "Bu kavga bitsin" demişti: Brad Pitt davadan vazgeçmemeye kararlı

JOLIE'NİN TALEBİNİ REDDETTİ

Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Ancak Pitt bu talebi reddetti. Pitt'in avukatları, özel jet yolculuğuyla ilgili "özel üçüncü taraf iletişimlerinin" Fransız şaraphanesi anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu.

Nisan ayında aktrist, Pitt'in kendisinden geniş kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediği için Pitt'in hisselerini satın almadığını söyledi. Eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Pitt'in, kendisini korumak için gizlilik sözleşmesi talep ettiği iddia edilmişti.