Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum
Yeni filmi "Maria" ile Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca alkışlanan ünlü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu verdiği röportajda, çok fazla yakın ilişkiler kuramamasının nedenini "Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olduğum içindir" sözleriyle açıkladı.
"BOŞANMA NEDENİYLE BURADAYIM"
Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Angelina Jolie, The Hollywood Reporter'a eski eşi hakkında konuştu.
Şu anda Los Angeles'ta yaşayan oyuncu, "Bu şehirde büyüdüm. Boşanma nedeniyle burada olmak zorunda olduğum için buradayım, ancak çocuklarım 18 yaşına geldiklerinde ayrılabileceğim" dedi.