Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum

"ÇOK FAZLA İHANETE UĞRADIM"

"Boşanmanızın durumu nedir?" diye sorulduğunda ise Jolie basitçe "Hayır" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncuya, sabahın 3'ünde arayabileceği yakın arkadaşları olup olmadığı soruldu. Oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Benim gerçekten böyle ilişkilerim yok. Belki de ebeveynini genç yaşta kaybetmekle ilgilidir. Belki de çok çalışıyorum. Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olmamla ilgilidir. Omzumu yaslayabileceğim sıcak, yakın arkadaşlarım yok. Ama birkaç tane var ve birkaçı yeterli. Loung (Kamboçyalı Amerikalı insan hakları aktivisti) en yakın arkadaşlarımdan biri. Annem bana çok yakındı. Onu kaybettim. Yıllar boyunca ailemin ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmayan birkaç arkadaşım oldu. Güvendiğim birkaç kişi var. Maria Callas kiminle öldü? Güvendiği iki kişiyle."