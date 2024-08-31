Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum

Yeni filmi "Maria" ile Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca alkışlanan ünlü oyuncu Angelina Jolie, Brad Pitt'ten boşanmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu verdiği röportajda, çok fazla yakın ilişkiler kuramamasının nedenini "Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olduğum içindir" sözleriyle açıkladı.

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 1

"BOŞANMA NEDENİYLE BURADAYIM"

Bir dönemin ünlü çifti Brad Pitt ile Angelina Jolie'inin hukuk mücadelesi devam ediyor. Miraval Şatosu davasıyla sık sık gündeme gelen çiftten Angelina Jolie, The Hollywood Reporter'a eski eşi hakkında konuştu.

Şu anda Los Angeles'ta yaşayan oyuncu, "Bu şehirde büyüdüm. Boşanma nedeniyle burada olmak zorunda olduğum için buradayım, ancak çocuklarım 18 yaşına geldiklerinde ayrılabileceğim" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 2

"KAMBOÇYA'DA DAHA ÇOK ZAMAN GEÇİRECEĞİM"

Jolie sözlerine "Büyük bir aileniz olduğunda, onların mahremiyete, huzura ve güvenliğe sahip olmasını istersiniz. Şimdi çocuklarımı büyütmek için bir evim var, ancak bazen burası... dünyanın başka yerlerinde gördüğüm insanlık, büyüdüğüm yerdekinden çok farklı. Kamboçya'da daha çok zaman geçireceğim. Aile üyelerimi dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ziyaret edeceğim" diye devam etti.

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 3

"ÇOK FAZLA İHANETE UĞRADIM"

"Boşanmanızın durumu nedir?" diye sorulduğunda ise Jolie basitçe "Hayır" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncuya, sabahın 3'ünde arayabileceği yakın arkadaşları olup olmadığı soruldu. Oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Benim gerçekten böyle ilişkilerim yok. Belki de ebeveynini genç yaşta kaybetmekle ilgilidir. Belki de çok çalışıyorum. Belki de çok fazla ihanete uğramış biri olmamla ilgilidir. Omzumu yaslayabileceğim sıcak, yakın arkadaşlarım yok. Ama birkaç tane var ve birkaçı yeterli. Loung (Kamboçyalı Amerikalı insan hakları aktivisti) en yakın arkadaşlarımdan biri. Annem bana çok yakındı. Onu kaybettim. Yıllar boyunca ailemin ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmayan birkaç arkadaşım oldu. Güvendiğim birkaç kişi var. Maria Callas kiminle öldü? Güvendiği iki kişiyle."

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 4

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. 

Mayıs ayında 18 yaşına basan Shiloh, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulundu ancak bazı teknik nedenlerden dolayı duruşma 19 Ağustos'a ertelendi.

People dergisinin haberine göre, ünlü çiftin kızı Shiloh artık babasının soyadı "Pitt"i kullanmayacak. Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 5

JOLIE, VENEDİK'TE

28 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 81. Venedik Film Festivali'nde, prestijli “Altın Aslan” ödülü için yarışacak filmler arasında önemli birçok yönetmenin merakla beklenen yapımları bulunuyor.

Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" ise festivalin dikkat çeken yapımlarından.

Angelina Jolie'nin başrolünü üstlendiği filmin prömiyeri, Venedik Film Festivali'nde yapıldı. Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu alan film, 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 6

MARIA HAKKINDA

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Haluk Bilginer festivale katılmadı. 

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

Angelina Jolie: Çocuklarımın 18 yaşına basmasını bekliyorum - 7

KARŞILAŞACAKLAR MI?

Öte yandan, şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in merakla beklenen filmleri, Venedik Film Festivali'nde gösterilecek.

Peki ünlü çift yıllar sonra bir araya gelecek mi?

Festivalin sanat direktörü Alberto Barbera, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Angelina'nın filmi ilk gün yani 29 Ağustos'ta gösterilecek ve ardından yönetmen ile birlikte Telluride Film Festivali'ne gidecek. Brad ise cumartesi günü Venedik'e varacak yani karşılaşmaları mümkün değil."

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