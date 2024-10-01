Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor

Ünlü oyuncu, bu tür etkinliklerde gergin olduğunu ancak çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım 'Ne olursa olsun anne. İyi şanslar ve ne kadar çok çalıştığını biliyoruz ve seni seviyoruz' dediler."