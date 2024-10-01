Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor

Yeni filmi "Maria" ile Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Angelina Jolie, son dönemde birçok etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılıyor.

Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor - 1

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" filmiyle gündemde.

Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca ayakta alkışlananan filmin, Angeline Jolie'ye Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor - 2

Filmde Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ı canlandıran oyuncu, New York Film Festivali'ne katıldı. 49 yaşındaki oyuncu, festivale çocukları Pax, Maddox ve Zahara ile katıldı.

Çocuklarının kendisine festivale eşlik etmesiyle ilgili Jolie "Onların desteği benim için her şey demek" dedi.

Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor - 3

Ünlü oyuncu, bu tür etkinliklerde gergin olduğunu ancak çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarım 'Ne olursa olsun anne. İyi şanslar ve ne kadar çok çalıştığını biliyoruz ve seni seviyoruz' dediler."

Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor - 4

ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMIYORLAR

Çocuklarını spot ışıklarından uzak tutmaya çalışsa da Jolie'nin, eski eşi Brad Pitt ile hukuk mücadelesi devam ederken çocuklarıyla birçok etkinlikte boy göstermesi dikkat çekti.

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu buluyor. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor - 5

MARIA FİLMİ HAKKINDA

Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan "Maria" filminde Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı "Maria", Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alıyor.

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