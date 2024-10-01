Angelina Jolie, çocuklarını artık spot ışıklarından uzak tutmuyor
Yeni filmi "Maria" ile Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Angelina Jolie, son dönemde birçok etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılıyor.
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Maria" filmiyle gündemde.
Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca ayakta alkışlananan filmin, Angeline Jolie'ye Oscar kazandırabileceği düşünülüyor.