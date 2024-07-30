Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu

Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastaneye kaldırıldı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 1

Bir zamanlar "Brangelina" adıyla anılan Angeline Jolie ile Brad Pitt, birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu. Ünlü oyuncunun Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği iki çocuğun ardından bir çocuk daha evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile olmuştu.

2016 yılında ayrılık kararı alan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 2

Çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtildi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 3

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söyledi ancak yaralarının tam boyutu henüz belli değil.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 4

Pax, son aylarda Los Angeles'ta yaklaşık 3 bin dolar değerindekielektrikli bisikletiyle görüldü ancak bunun kazaya neden olan bisiklet olup olmadığı bilinmiyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 5

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 6

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu - 7

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşine "Bu kavga bitsin" çağrısında bulunmuştu. İddialara göre, Pitt davayı geri çekmeyi reddetti.

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