Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastanelik oldu
Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax hastaneye kaldırıldı.
Bir zamanlar "Brangelina" adıyla anılan Angeline Jolie ile Brad Pitt, birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu. Ünlü oyuncunun Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği iki çocuğun ardından bir çocuk daha evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile olmuştu.
2016 yılında ayrılık kararı alan Angeline Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.