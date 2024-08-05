Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı

Bir dönem Brangelina diye anılan ve şu sıralar hukuk mücadelesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax, birkaç gün önce bisikletle kaza geçirmiş, hastanelik olmuştu. Ünlü çiftin oğullarından güzel haber geldi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 1

Bir dönem Hollywood'un gözde çiftlerinden olan 

Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuşmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 2

Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'ın birkaç gün önce hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtilmişti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 3

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 4

PAX'TEN HABER VAR

Ünlü çiftin oğullarından güzel haber geldi. 20 yaşındaki Pax, yoğun bakımdan çıktı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 5

"UZUN BİR İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR"

People'a konuşan kaynak, "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi yolculuğuna başlıyor" dedi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 6

Kaynak, Angelina Jolie'nin oğlunun yanında olduğu ve kardeşlerinin de Pax'i yalnız bırakmadığını belirtti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 7

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı - 8

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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