Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax yoğun bakımdan çıktı

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.