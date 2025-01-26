Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu yine kaza geçirdi: Bu sefer ucuz atlattı!
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kaza sonrası annesiyle bir etkinliğe katılan Pax'in alnındaki yara izi dikkat çekmişti. Jolie'nin oğlu 6 ay sonra yine bisikletiyle kaza geçirdi.
SONUNDA ANLAŞTILAR
Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almıştı. 8 yılın ardından ünlü çiftin boşanma anlaşmasına vardığı ve boşanmalarının önünde artık bir engel olmadığı bildiridildi.
Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 21 yaşındaki oğlu Pax geçtiğimiz aylarda hastanelik olmuştu. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edilmişti.