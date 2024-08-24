Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie'nin babası Jon Voight'un, Brad Pitt'e davadan çekilmesi için "yalvardığı" ortaya çıktı.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 1

HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Shiloh'nun kararı gündemi meşgul etmeye devam ederken ünlü çiftin arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 2

JOLIE BU KAVGAYI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz ay, Jolie'nin bu davayı sonlandırmak istediği açıklanmıştı. Oyuncunun avukatı "Angelina, Bay Pitt'in bu kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesi için temiz bir sayfanın açılmasını istiyor" dedi.

PITT TEKLİFİ REDDETİ

Daily Mail'in haberine göre, Pitt, eski eşinin "Bu kavga bitsin" çağrısına karşılık vermedi. Brad Pitt, Jolie'nin hukuk mücadelesini sona erdirmek için kendisini "kurban'"olarak göstermeye çalıştığını iddia etti.

Kaynaklar, Pitt'in vazgeçme "niyetinde olmadığını" söyledi. Jolie'nin "kavga bitsin" çağrısını ise elinde yeterince güçlü bir şey olmadığı için yaptığı iddia ediliyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 3

JOLIE'NİN BABASINDAN AÇIKLAMA

Angelina Jolie'nin babası Jon Voight, ikilinin davası hakkında ilk kez konuştu.

Fox News Digital'a konuşan 85 yaşındaki Voight'un Brad Pitt'e bu kavgaya son vermesi için "yalvardığı" belirtildi.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 4

"BU SAÇMALIĞA BİR SON VERSİN"

Voight "Keşke bu dava sona erse. Zor bir durum. Umarım barışmanın bir yolunu bulurlar" dedi.

Aktör, hukuki mücadelenin eski çiftin altı çocuğunu da etkilediğinden endişe duyduğunu "Çocukların güvenli bir ortama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çocukları ve çok kızımı seviyorum ve Brad'in de yapması gerekeni yapmasını ve bu saçmalığa son vermesini istiyorum" sözleriyle ifade etti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 5

"KENDİSİ KURBAN OLARAK GÖSTERİYOR"

Aktöre yakın bir kaynak "Brad bu davadan vazgeçmeyecek, neden bıraksın ki? Bu çok standart bir iş anlaşmazlığıydı ancak ne yazık ki Angelina sürekli olarak boşanma davasına yönelik kişisel unsurları ortaya koydu. Angelina, sanki kendisi barış yanlısı biriymiş gibi ondan kavgaya son vermesini istiyor. Bu kendini kurban olarak göstermekten başka bir şey değil. Bu bir kavga değil. Bu, sonuçta çocuklarına ait olacak mülkün satışıyla ilgili bir iş anlaşmazlığı. Bu onların mirasıydı ve o da bunu biliyor" demişti.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 6

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Öte yandan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak.

Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 7

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi. Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi - 8

DİĞER ÇOCUKLARI DA SOYADINI KULLANMIYOR

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

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