Angelina Jolie ile Brad Pitt'in şato davasına "baba" müdahalesi
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie'nin babası Jon Voight'un, Brad Pitt'e davadan çekilmesi için "yalvardığı" ortaya çıktı.
HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR
Shiloh'nun kararı gündemi meşgul etmeye devam ederken ünlü çiftin arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.
Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e dava açmıştı.