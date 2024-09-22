Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in, annesiyle aynı dövmeyi yaptırdığı ortaya çıktı. Jolie ile kızı, bir tiyatro oyununda birlikte çalışmıştı.
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, Broadway müzikalı "The Outsiders"ın yapımcılığını üstlenmişti. Hatta "Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları" olarak anılan Tony Ödülleri'nde "The Outsiders", En İyi Müzikal ödülünü kazandı.