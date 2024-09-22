Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor

BİR DÖVMESİ DAHA VAR

Jolie hem kendisinde hem de çocuklarında olan bir başka dövme hakkında da konuştu.

Oyuncu "Ayrıca bazı çocuklarımla paylaştığım ve bizim için kişisel olan bir kuş dövmesi de var" dedi. Oyuncu, kuş dövmesini altı çocuğundan hangilerinin yaptırdığını belirtmedi.