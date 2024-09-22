Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin küçük kızı Vivienne'in, annesiyle aynı dövmeyi yaptırdığı ortaya çıktı. Jolie ile kızı, bir tiyatro oyununda birlikte çalışmıştı.

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 1

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, Broadway müzikalı "The Outsiders"ın yapımcılığını üstlenmişti. Hatta "Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları" olarak anılan Tony Ödülleri'nde "The Outsiders", En İyi Müzikal ödülünü kazandı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 2

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalinde asistan olarak görev aldı.

Kariyerine asistan olarak adım atan 16 yaşındaki Vivienne'in, Jolie ile aynı dövmeyi yaptırdığı ortaya çıktı.

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 3

Jolie, "Kızım ile The Outsiders'da geçirdiğimiz zamanı hatırlatan 'Stay Gold' yazan bir dövme yaptırdım" dedi.

"Stay Gold" oyunda yer alan orijinal şarkılardan birinin adına atıfta bulunuyor.

Jolie "Bu dövme bizim için çok şey ifade ediyor" diye sözlerine devam etti. Dövme, aktrisin bileğinde yer alıyor, ancak Vivienne'in dövmesini nereye yaptırdığı bilinmiyor.

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 4

BİR DÖVMESİ DAHA VAR

Jolie hem kendisinde hem de çocuklarında olan bir başka dövme hakkında da konuştu.

Oyuncu "Ayrıca bazı çocuklarımla paylaştığım ve bizim için kişisel olan bir kuş dövmesi de var" dedi. Oyuncu, kuş dövmesini altı çocuğundan hangilerinin yaptırdığını belirtmedi.

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 5

BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Müzikalin broşüründe adı geçen Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmamıştı.

İLK KEZ OLMUYOR

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 6

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava da geçtiğimiz aylarda sonuçlandı.

Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak.

Angelina Jolie ile kızı aynı dövmeyi yaptırdı: O da Pitt soyadını kullanmıyor - 7

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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