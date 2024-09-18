Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kaza sonrası annesiyle bir etkinliğe katılan Pax'in alnındaki yara izi dikkat çekmişti. Jolie'nin, oğlu için plastik cerrah arayışında olduğu öğrenildi.

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 1

Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.

Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 2

İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Sağlık durumu uzun süre gündem olan Pax, annesini yeni filminin galasında yalnız bırakmadı.

Annesini, bu özel gününde yalnız bırakmayan Pax'in alnındaki yara izi dikkatlerden kaçmamıştı.

20 yaşındaki Pax, etkinlikte güneş gözlüğü takıyordu ancak alnındaki kırmızı yara izi hala görülebiliyordu.

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 3

Daily Mail'in haberine göre, Jolie, oğlunun alnındaki yara izi için doktor arayışında.

Kaynaklar, "Angelina, Pax'ın yüzündeki korkunç yara izinin geçmesi her şeyi yapmaya hazır. Bu yüzden Los Angeles'taki en iyi plastik cerrahlardan biriyle görüşüyor. Çok ilgili bir anne ve çocukları için elinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 4

KAZA HAKKINDA

Öte yandan, People dergisinin haberine göre, Pax'in sağlık durumu "çok daha kötü" olabilirdi.

Kaynaklar, 49 yaşındaki Jolie için "Angie kazayla ilgili telefonu aldığında şaşkına döndü ve çok endişelendi" ifadelerine yer verdi ve kardeşlerinin ise "Pax'i ellerinden geldiğince desteklediğini" belirtti.

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti.

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 5

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor - 6

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi

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