Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor

KAZA HAKKINDA

Öte yandan, People dergisinin haberine göre, Pax'in sağlık durumu "çok daha kötü" olabilirdi.

Kaynaklar, 49 yaşındaki Jolie için "Angie kazayla ilgili telefonu aldığında şaşkına döndü ve çok endişelendi" ifadelerine yer verdi ve kardeşlerinin ise "Pax'i ellerinden geldiğince desteklediğini" belirtti.

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti.