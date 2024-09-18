Angelina Jolie oğlu için seferber oldu: Dünyanın en iyi plastik cerrahlarıyla görüşüyor
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kaza sonrası annesiyle bir etkinliğe katılan Pax'in alnındaki yara izi dikkat çekmişti. Jolie'nin, oğlu için plastik cerrah arayışında olduğu öğrenildi.
Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.
Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edilmişti.