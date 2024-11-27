Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor"

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Şu sıralar "Maria" filmiyle kariyerinin zirvesinde olan Angelina Jolie, hukuk savaşında önemli bir zafer elde etti.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 1

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı.

Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in hukuk savaşı, Pitt'in Jolie'ye şiddet uyguladığı iddialarını gün yüzüne çıkarabilir. 25 Kasım Pazartesi günü yargıç, Pitt'in birtakım belgeleri sunması gerektiğine hükmetti.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 2

BELGELER HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARACAK!

Jolie'nin avukatı Paul Murphy'nin iddialarına göre bu belgeler, yıllarca süren şiddeti, yetkililere söylenen yalanları ve gizlenen tüm bilgileri ortaya çıkaracak.

Pitt'ten e-postalar, mesajlar ve diğer yazılı iletişimler isteniyor ancak kendisi ile avukatları veya terapistleri arasındaki belgeler talep edilmedi.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 3

GERÇEKLERİ YILLARDIR SAKLIYOR

Pitt'in avukatları daha önce, Jolie'nin taleplerini "geniş kapsamlı ve müdahaleci" olarak nitelendirerek talebinin reddedilmesini talep etmişti. Jolie'nin avukatı Murphy, talep edilen belgeleri Pitt'in "yıllardır saklamak için mücadele ettiğini" ve belgelerin "kritik bir kanıt" olduğunu iddia etti.

26 Kasım'da açıklama yapan Murphy, "Pitt'in eylemleri Angelina'ya ve çocuklarına zarar verdi ve bu yaşananlar, davanın merkezinde yer alıyor" diye ekledi.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 4

"ANGELINA BUNLARI İSTEMEDİ"

Jolie'nin avukatı "Ancak Angelina'nın bunların hiçbirini asla istemediğini tekrar vurgulamak istiyorum. Hiçbir zaman dava açmadı, tüm mal varlıklarını bıraktı ve ilk başta ona hisselerini satmaya çalışan da oydu. Bugüne kadar, Bay Pitt eylemlerinden asla sorumlu tutulmadı ve her zaman Miraval'ı ve şarap evini kontrol etti ancak yine de daha fazlasını talep ediyor" açıklamasında bulundu.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 5

JOLIE GERİ ADIM ATMAMAYA KARARLI

"Jolie bu kavganın bitmesini istiyor, çocukları bunun bitmesini istiyor ve Pitt dava peşinde koşmak yerine ailelerini iyileştirmeye odaklanmalı"  diyen avukat, "Eğer yapmazsa Angelina, Pitt'in iddialarının açıkça yanlış olduğunu göstermek için gerekli delilleri sunacak ve mahkemede kendini savunacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Çift arasında hukuki anlaşmazlık, Jolie'nin 2022 yılında Château Miraval şarap imalathanesindeki hisselerinin yarısını satmasıyla başladı. İddiaya göre, çift birbirlerinin onayı olmadan satış yapmamak konusunda anlaşma yapmıştı ancak Jolie bu anlaşmayı ihlal etti.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 6

BURADA EVLENDİLER

2014'te Güney Fransa'daki malikanede evlenen ve 2016'da ayrılan ünlü çift, gelecek yılki duruşmada mahkemede karşı karşıya gelecek.

Ünlü çift, ilk kez hakim karşısında ifade vermek zorunda kalacak.

Brad Pitt'e yakın bir kaynak DailyMail.com'a "Bu basit bir ticari anlaşmazlık, ancak ne yazık ki diğer taraf, davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran ve davayı karmaşıklaştırıp uzatan kişisel unsurları sürekli olarak ortaya koyuyor" dedi.

(Fotoğraf: Brad Pitt ve yeni sevgilsi)

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 7

BABASININ SOYADINI RESMEN BIRAKTI

Öte yandan, Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak. Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 8

DİĞER ÇOCUKLARI DA SOYADINI KULLANMIYOR

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor" - 9

ÖDÜL KAZANDI

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'i bir araya getiren "Maria" filmi için meraklı bekleyiş sürüyor. Oscar yarışının güçlü bir adayı olan Jolie, İtalya'da düzenlenen Torino Film Festivali'nde ödüle layık görüldü. 49 yaşındaki oyuncuya Stella della Mole ödülü verildi. Festivalde oyuncunun yazıp yönettiği "Without Blood" filmi de gösterildi.

"Without Blood" filmi Alessandro Baricco'nun aynı adlı kitabından uyarlandı. Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio José gibi isimlerin rol aldığı film, çocukken babası bir çete tarafından öldürülen Nina adlı bir kadını konu alıyor.

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