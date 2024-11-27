Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor"
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Şu sıralar "Maria" filmiyle kariyerinin zirvesinde olan Angelina Jolie, hukuk savaşında önemli bir zafer elde etti.
Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı.
Pitt, Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in hukuk savaşı, Pitt'in Jolie'ye şiddet uyguladığı iddialarını gün yüzüne çıkarabilir. 25 Kasım Pazartesi günü yargıç, Pitt'in birtakım belgeleri sunması gerektiğine hükmetti.