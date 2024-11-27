Angelina Jolie şato davasında zafere bir adım daha yakın! "Brad Pitt gerçekleri saklıyor"

GERÇEKLERİ YILLARDIR SAKLIYOR

Pitt'in avukatları daha önce, Jolie'nin taleplerini "geniş kapsamlı ve müdahaleci" olarak nitelendirerek talebinin reddedilmesini talep etmişti. Jolie'nin avukatı Murphy, talep edilen belgeleri Pitt'in "yıllardır saklamak için mücadele ettiğini" ve belgelerin "kritik bir kanıt" olduğunu iddia etti.

26 Kasım'da açıklama yapan Murphy, "Pitt'in eylemleri Angelina'ya ve çocuklarına zarar verdi ve bu yaşananlar, davanın merkezinde yer alıyor" diye ekledi.