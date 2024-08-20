Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 1

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı.

Mayıs ayında 18 yaşına basan Shiloh, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulundu ancak bazı teknik nedenlerden dolayı duruşma 19 Ağustos'a ertelendi.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 2

RESMEN BIRAKTI

People dergisinin haberine göre, ünlü çiftin kızı Shiloh artık babasının soyadı "Pitt"i kullanmayacak.

Tam adı "Shiloh Nouvel Jolie-Pitt" olan genç kız, artık "Shiloh Jolie" olarak anılacak.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 3

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi. Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 4

DİĞER ÇOCUKLARI DA SOYADINI KULLANMIYOR

Öte yandan, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı.

Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 5

HASTANELİK OLDU

Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.  20 yaşındaki Pax, yoğun bakımdan çıktı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 20 yaşındaki oğlunun, Los Angeles'taki yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmesinden günler sonra "hala iyileşmekte" olduğu söylendi.  Jolie'ye yakın bir kaynak "Durumu henüz iyi değil ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olacak. Yine de çok şanslıydı. Kask takmadığı için çok daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Jolie için "Angie kazayla ilgili telefonu aldığında şaşkına döndü ve çok endişelendi" ifadelerine yer verdi ve kardeşlerinin ise "Pax'i ellerinden geldiğince desteklediğini" belirtti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 6

KARŞILAŞACAKLAR MI?

2016 yılında ayrılık kararı alan ve 2019'da resmen boşanan Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor.
Karşılıklı olarak birbirine dava açan ikilinin yeni filmleri Venedik Film Festivali'nde gösterilecek.

Angelina Jolie ile Haluk Bilginer'in rol aldığı "Maria" ve Brad Pitt ile George Clooney'i yıllar sonra bir araya getiren "Wolfs" filmleri, festivalin merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 7

Filmlerinin dünya prömiyerine katılması beklenen çiftin, festivalde karşılaşıp karşılaşmayacağı ise merak konusu oldu.

Festivalin sanat direktörü Alberto Barbera, Vanity Fair'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Angelina'nın filmi ilk gün yani 29 Ağustos'ta gösterilecek ve ardından yönetmen ile birlikte Telluride Film Festivali'ne gidecek. Brad ise cumartesi günü Venedik'e varacak yani karşılaşmaları mümkün değil."

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı - 8

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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