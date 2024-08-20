Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, babasının soyadını resmen bıraktı
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun, babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonuçlandı. Shiloh, artık yalnızca annesinin soyadı "Jolie"yi kullanacak.
2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı.
Mayıs ayında 18 yaşına basan Shiloh, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulundu ancak bazı teknik nedenlerden dolayı duruşma 19 Ağustos'a ertelendi.