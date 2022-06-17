Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde

Haberler - NTV | 17.06.2022 - 12:53 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 13:02
Hollywood’un ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ilk çocukları Shiloh’nun dans konusundaki becerileri sosyal medya çok konuşuldu.
Los Angeles’taki bir dans stüdyosunda Doja Cat’in ‘Vegas’ isimli şarkısında dans eden 16 yaşındaki Shiloh, arkadaşlarıyla hareketli bir koreografi uyguladı.
Namibya doğumlu genç yıldızın, Millennium Dance Complex adındaki stüdyoda dans kursuna gittiği öğrenildi.
İngiliz müzik grubu The Beatles logolu bir tişört giyen Shiloh, sportif görünümüyle dikkat çekti.
Dans stüdyosunun Youtube kanalına yüklenen videoda, Shiloh’nun yanı sıra diğer dansçıların da dans koreografileri yer aldı.
Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasında ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor.
Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mülk davası, Pitt’in avukatlarından gelen hamleyle yeni bir sürece girmişti.
58 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia etti.
Söylentilere göre, Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e sattı. Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.