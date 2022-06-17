Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde

Haberler - NTV | 17.06.2022 - 12:53 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 13:02

Angelina Jolie ve Brad Pitt’ın kızı Shiloh, Los Angeles’ta katıldığı bir dans kursunda yaptığı figürlerle sosyal medyada gündem oldu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 1

Hollywood’un ünlü çiftlerinden ve ’in ilk çocukları Shiloh’nun dans konusundaki becerileri sosyal medya çok konuşuldu.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 2

Los Angeles’taki bir dans stüdyosunda Doja Cat’in ‘Vegas’ isimli şarkısında dans eden 16 yaşındaki Shiloh, arkadaşlarıyla hareketli bir koreografi uyguladı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 3

DANS KURSUNA GİDİYOR

Namibya doğumlu genç yıldızın, Millennium Dance Complex adındaki stüdyoda dans kursuna gittiği öğrenildi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 4

İngiliz müzik grubu The Beatles logolu bir tişört giyen Shiloh, sportif görünümüyle dikkat çekti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 5

Dans stüdyosunun Youtube kanalına yüklenen videoda, Shiloh’nun yanı sıra diğer dansçıların da dans koreografileri yer aldı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 6

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasında ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 7

Shiloh son olarak  Jolie'nin Eternals filminin galasına katılmıştı. Jolie ile kızı Shiloh'ın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 8

DAVALARI DEVAM EDİYOR

Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mülk davası, Pitt’in avukatlarından gelen hamleyle yeni bir sürece girmişti.

58 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jolienin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia etti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde - 9

Söylentilere göre, Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler’e sattı. Daily Mail’in haberine göre Rus iş adamının ‘kötü niyetli’ olduğu ve Pitt’in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor.

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