Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh dans videosuyla gündemde

DAVALARI DEVAM EDİYOR

Resmi olarak 2020 yılında boşanan ve beraber altı çocuk sahibi olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in mülk davası, Pitt’in avukatlarından gelen hamleyle yeni bir sürece girmişti.

58 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jolie’nin bir zamanlar ortağı olduğu Miraval Şatosu şaraphanesi’ndeki hisselerini Rus bir iş adamına sattığını ve kendisine zarar vermek istediğini iddia etti.