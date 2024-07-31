Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi. Brad Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti