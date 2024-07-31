Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonrası gazeteye resmi ilan verme adımını da tamamlamıştı ancak Shiloh'nun bir süre daha beklemesi gerekecek.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 1

SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. 

18 yaşındaki gencin, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı da tamamladı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 2

BİR SÜRE DAHA BEKLEYECEK

Page Six'in haberine göre, Pazartesi günü Shiloh Jolie-Pitt'in babasının soyadını bırakması için yapılan duruşma teknik nedenlerden dolayı ertelendi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızının soyadının değiştirilmesinin, mahkemenin geçmişe dair gerekli kontrolleri doğru bir şekilde tamamlamaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Shiloh'un avukatı Peter Levine yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki mahkeme bugünkü duruşmadan önce gerekli kontrolleri tamamlayamadı bu nedenle duruşma 19 Ağustos'a ertelendi" dedi ve bu gecikmenin oldukça normal bir durum olduğunu belirtti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 3

BRAD PITT NASIL TEPKİ VERDİ?

People dergisine konuşan kaynaklar, “Shiloh soyadını sildirmek istediği için Brad çok üzgün. Shiloh doğduğunda, hayatında hiç o kadar mutlu olmamıştı" dedi. Brad Pitt hakkında "Her zaman bir kız çocuğu istiyordu. Çocuklarını kaybettiğini bilmek elbette Brad için kolay değil. Çocuklarını seviyor ve onları özlüyor. Çok üzücü" ifadelerine yer verildi.

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 4

VIVIENNE BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Öte yandan, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in, babasının soyadı "Pitt"i kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Çiftin ikiz çocuklarından biri olan Vivienne, annesinin yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders'da asistan olarak görev aldı. Müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı.
Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 5

PAX HASTANELİK OLDU

Öte yandan, çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtildi.

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 6

TMZ'ye konuşan kaynaklar Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söyledi ancak yaralarının tam boyutu henüz belli değil. Pax, son aylarda Los Angeles'ta yaklaşık 3 bin dolar değerindekielektrikli bisikletiyle görüldü ancak bunun kazaya neden olan bisiklet olup olmadığı bilinmiyor.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 7

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 8

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor - 9

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

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