Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh soyadını değiştiremiyor
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonrası gazeteye resmi ilan verme adımını da tamamlamıştı ancak Shiloh'nun bir süre daha beklemesi gerekecek.
SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR
2016 yılında yollarını ayıran Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmüyor. Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı.
18 yaşındaki gencin, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı da tamamladı.