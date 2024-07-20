Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonrası resmi bir adım daha attı. Kurallar gereği Shiloh, soyadını değiştirebilmek için gazeteye resmi ilan verme adımını da tamamladı.

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor - 1

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, soyadından resmen vazgeçiyor.

Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ilk biyolojik kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt’i çıkaracağını açıklayan bir gazete ilanı yayınladı.


N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor - 2

18 yaşındaki gencin, soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için mahkemeye başvuruda bulunmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı da tamamladı.


Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor - 3

Buna göre, Shiloh, Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu duyuran bir metin yayınladı.


Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor - 4

Kaliforniya yasalarına göre, bir yargıç bir kişinin ismini değiştirme dilekçesini onaylayabilmesi için yasal formların bir ay boyunca bir gazetede yayınlanması gerekiyor. Yayınlandıktan sonra, talep gazetenin yasal bildirim bölümünde görünüyor.


Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor - 5

ANNESİ İLE YAŞIYOR

Jolie ve Pitt ikilisinin boşanmasının ardından Shiloh ve diğer beş kardeşi anneleri Angeline Jolie ile birlikte kalıyor.

Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh 2006'da Namibya'da dünyaya gelmişti.

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