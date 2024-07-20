Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh'nun soyadı değişiyor
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını kullanmamak için açtığı dava sonrası resmi bir adım daha attı. Kurallar gereği Shiloh, soyadını değiştirebilmek için gazeteye resmi ilan verme adımını da tamamladı.
Angelina Jolie ve Brad Pitt’in kızı Shiloh, soyadından resmen vazgeçiyor.
Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin ilk biyolojik kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, soyadından Pitt’i çıkaracağını açıklayan bir gazete ilanı yayınladı.