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Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor

Haberler | 18.08.2022 - 14:12 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 14:50

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, yönetmen koltuğunda oturduğu Without Blood filminin setinde oğulları Pax ve Maddox'un çalıştığını söyledi.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 1

Amerikalı oyuncu  senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini yaptığı ‘Without Blood’ filminin setinde oğullarının da çalıştığını söyledi.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 2

21 yaşındaki Maddox ile 18 yaşındaki Pax’in sette yardımcı yönetmen departmanında çalıştığını paylaşan Jolie, People dergisine “Beraber çok iyi çalışıyoruz” dedi.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 3

"BÜYÜK BİR AİLE GİBİYİZ

Ünlü yıldız, “Set çalışanları iyi olduğunda büyük bir aile gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullandı. 

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 4

Jolie'nin oğlu Pax’in daha önce 2017 yılında ‘First They Killed My Father’ filminde çalıştığı da biliniyor.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 5

ÇOCUKLARI HEP YANINDA

Uzun yıllar boyunca çocuklarını spot ışıklarından uzak tutan oyuncu, son zamanlarda kırmızı halı ve etkinliklerde sık sık çocuklarıyla boy gösteriyor.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 6

Yıldız, son olarak Without Blood çekimleri için gittikleri Roma'ya da çocuklarını götürmüştü.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 7

SALMA HAYEK DAHİL OLDU

5. kez yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanan Jolie, filmin aynı zamanda yapımcılığını üstlenecek. Filmin kadrosuna son olarak Salma Hayek katılmıştı.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 8

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER

Jolie ve HayekMarvel’ın The Eternals (2021) filminde beraber rol almıştı. Hayek bir röportajında Jolie için “Bana pek çok açıdan çok benzeyen ruh arkadaşımı buldum” ifadelerini kullanmıştı. 55 yaşındaki  Meksikalı oyuncu “Onu sanki uzun zamandır tanıyor gibiyim. Onu bu proje sayesinde daha iyi tanıdım” demişti.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 9

ADAYLIK KAZANDI

Son olarak yönetmenliğini yaptığı ‘First They Killed My Father’ filmiyle Altın Küre ve BAFTA adaylığı kazanan Jolie, yeni filmi ‘Without Blood’ın aynı zamanda senaryosunu da yazacak.

Fremantle adlı yapım şirketiyle üç senelik bir anlaşma imzalayan yıldız, bu filminde de savaşın etkilerini ele alacak. Film, savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alacak.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 10

İSİMSİZ ŞİKAYETÇİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, resmi olarak 2020 yılında boşanan altı çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, henüz ayrılmadan önce özet jette geçen şiddet olayında isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıktı.

Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor - 11

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Puck’ta yayınlanan bir rapora göre, Jolie FBI yetkililerine Pitt’in kendisine ve çocuklarına özet jetteyken ‘fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladığı’nı söyledi. Raporlara göre Pitt’in Jolie’yi uçağın arka odasına götürdüğü ve onu omuzlarından sarsarak “Bu aileyi mahvediyorsun” dediği belirtildi.

2016 yılında gerçekleşen hadisede, Jolie’nin vücudunda bazı yaralanmalar olduğu belirtildi. Jolie, aynı zamanda Pitt’in devamlı içki içtiğini ve üzerine içki döktüğünü iddia etti.

Pitt ve avukatları ise tüm suçlamaları reddetmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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