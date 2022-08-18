Angelina Jolie Without Blood filminin setinde oğullarıyla beraber çalışıyor

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Puck’ta yayınlanan bir rapora göre, Jolie FBI yetkililerine Pitt’in kendisine ve çocuklarına özet jetteyken ‘fiziksel ve sözlü olarak şiddet uyguladığı’nı söyledi. Raporlara göre Pitt’in Jolie’yi uçağın arka odasına götürdüğü ve onu omuzlarından sarsarak “Bu aileyi mahvediyorsun” dediği belirtildi.

2016 yılında gerçekleşen hadisede, Jolie’nin vücudunda bazı yaralanmalar olduğu belirtildi. Jolie, aynı zamanda Pitt’in devamlı içki içtiğini ve üzerine içki döktüğünü iddia etti.

Pitt ve avukatları ise tüm suçlamaları reddetmişti.