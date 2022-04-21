Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava

Haberler | 21.04.2022 - 09:15

Üç yıl önce birlikteliklerini noktalamalarının ardından Brad Pitt'in geçtiğimiz günlerde Angelina Jolie'ye açtığı davaya karşı atak geldi. Jolie, Pitt'i çocuklarını alıkoymakla suçlayarak ceza verilmesi gerektiğini savundu.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava - 1

ABD'li oyuncu 'nin (46), Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) dava açtığı iddia edildi.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava - 2

İsimsiz biri tarafından açılan davada, FBI'In 'i (58) işlediği suçtan neden sorumlu tutmadığı soruldu.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava - 3

Pitt, eski eşi Jolie tarafından özel jette çocuklarından birini tartaklamakla suçlanmış, 2016'da FBI soruşturma açmıştı.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava - 4

Ancak Pitt'e herhangi bir işlem uygulanmamış, soruşturma kapanmıştı.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e dava - 5

Geçtiğimiz günlerde ise Pitt, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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