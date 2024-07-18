Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin!

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşinden tüm mesajlaşmaların paylaşılmasına yönelik talepte bulundu. Pitt'in bu talebi reddetmesi üzerine Jolie'nin eski eşine "Bu kavga bitsin" çağrısında bulunduğu iddia edildi.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 1

Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt , Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.

Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 2

UÇAK HADİSESİYLE İLGİLİ TALEPTE BULUNDU

Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Pitt ise bu talebin reddini istedi. 

Avukatları, Pitt'in zaten "eski çiftin boşanmasını hızlandıran uçuş sırasında meydana gelen her şeyi gösteren belgeleri gönüllü olarak sunmayı" teklif ettiğini belirtti. Ancak Jolie, Pitt'in uzlaşmasını reddetti ve üçüncü taraflarla görüşmelerin paylaşılmasını talep etti.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 3

TALEBİ "ALAKASIZ" BULUNDU

Hukuk ekibi, Pitt'in özel jet yolculuğuyla ilgili "özel üçüncü taraf iletişimlerinin" Fransız şaraphanesi anlaşmazlığıyla alakasız olduğunu savundu. Pitt'in avukatları, "Ancak Jolie, bu iş anlaşmazlığını çiftin boşanma davasına benzer bir duruma dönüştürmek için onları yine de istiyor" dedi.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 4

MESAJLARI NEDEN PAYLAŞMAK İSTEMİYOR?

People dergisinin 17 Temmuz'da elde ettiği bir belgede, Jolie'nin avukatı Paul Murphy, geçmişte Pitt'in oyuncunun hisselerini almak için  Jolie'ye teklifte bulunduğunu ve ancak Jolie gizlilik sözleşmesi imzalamadığı için bu satışın gerçekleşmediğini söyledi.

Jolie'nin avukatı "Bay Pitt'in bu gerçekleri gösteren belgeleri teslim etmekten korkmasına hiç şaşırmadık" dedi.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 5

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEMİŞ

Nisan ayında aktrist, Pitt'in kendisinden geniş kapsamlı bir gizlilik sözleşmesi imzalamasını istediğini iddia etti. İddialara göre, Jolie bu teklifi kabul etmediği için Pitt, oyuncunun hisselerini satın almadı.

Eşi ve çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen Pitt'in, kendisini korumak için gizlilik sözleşmesi talep ettiği iddia edilmişti. 

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 6

BU KAVGAYI SONLANDIRMAK İSTİYOR

Oyuncunun avukatı "Angelina, Bay Pitt'in bu kavgayı sonlandırmasını ve ailesinin iyileşmesi için temiz bir sayfanın açılmasını istiyor" diye ekledi.

Avukat "Bay Pitt davasını geri çekmediği sürece Angelina'nın, Pitt'in iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamak için gerekli delilleri elde etmekten başka seçeneği yoktur" diyerek, Pitt'ten mesajlaşmaları isteyeceklerinin altını çizdi.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 7

UÇAK HADİSESİ

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş ve bu olay çiftin boşanmasına neden olmuştu.

Pitt'in bu hadiseyi gizlemek için Jolie'ye gizlilik anlaşması imzalattığı biliniyor.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 8

BU ŞATODA EVLENDİLER

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Pitt’in, dünyanın en saygın şarap üreticilerinin rehberliğinde bu şaraphaneyi yönettiği biliniyor.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 9

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan,  Hollywood'un gözde aktörlerinde biri olan 60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.  People'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Formula 1 yarışlarına birlikte katılan ikili, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı. 

İddialara göre, Pitt ile 34 yaşındaki tasarımcı birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerinin oldukça "ciddi" olduğu belirtildi. Tasarımcının "çok mutlu" olduğu ancak eski evini de ara sıra kullandığı biliniyor.

Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin! - 10

"CİDDİ BİR İLİŞKİ" 

Çifte yakın bir kaynak "Birlikte yaşamaya başladıklarından beri her şey yolunda gidiyor. Sadece vakit geçirmiyorlar, çok daha ciddi bir ilişki" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER