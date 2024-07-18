Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin!
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan çiftten Jolie, eski eşinden tüm mesajlaşmaların paylaşılmasına yönelik talepte bulundu. Pitt'in bu talebi reddetmesi üzerine Jolie'nin eski eşine "Bu kavga bitsin" çağrısında bulunduğu iddia edildi.
Amerikalı oyuncu Brad Pitt ve eski eşi Angelina Jolie arasındaki hukuk savaşı devam ediyor. Angelina Jolie 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler’e satmıştı. Pitt , Jolie’nin kendisine "zarar vermek" için hisselerini "bir yabancıya" sattığını iddia ederek Jolie’ye dava açmıştı.
Jolie, eski eşi Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine "sus payı"' verdiğini öne sürerek Pitt’e milyonlarca dolarlık dava açmıştı.