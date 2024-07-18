Angelina Jolie'den Brad Pitt'e zeytin dalı: Bu kavga bitsin!

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Öte yandan, Hollywood'un gözde aktörlerinde biri olan 60 yaşındaki aktör bir süredir, Ines de Ramon ile aşk yaşıyor. People'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde Formula 1 yarışlarına birlikte katılan ikili, ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

İddialara göre, Pitt ile 34 yaşındaki tasarımcı birlikte yaşamaya başladı. İlişkilerinin oldukça "ciddi" olduğu belirtildi. Tasarımcının "çok mutlu" olduğu ancak eski evini de ara sıra kullandığı biliniyor.