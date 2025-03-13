Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü

NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

James Haven'ın eşi Romi Imbelli'nin evliliğin iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. People dergisinin haberine göre, eşinin "sahtekarlık" yaptığını öne süren Imbelli, 23 yıldır birlikte olduğu Haven'dan ayrılmak istiyor.

Imbelli, "Bu çok kişisel ve zor bir karar oldu, ancak kendi mutluluğum için gerekli olduğunu düşündüğüm bir karar. Yanımda duranların desteği için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.