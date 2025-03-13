Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü
Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin ağabeyi James Haven geçtiğimiz aylarda 23 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Romi Marie Imbelli ile dünyaevine girmişti. Haven'ın eşi, 7 aylık eşinden ayrılmak için mahkemeye başvurdu.
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Haluk Bilginer ile rol aldığı Maria filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin 51 yaşındaki ağabeyi geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.
Oyuncu ve yönetmen James Haven, Romi Marie Imbelli ile Los Angeles'ta görkemli bir törenle evledi. Aile üyelerinin ve yakın dostların yer aldığı törende tüm gözler Angelina Jolie'yi aradı.
Törende Jolie ile Haven'ın babası Jon Voight da vardı. Romi Marie Imbelli sosyal medya hesabında nikahtan birçok paylaşımda bulundu.