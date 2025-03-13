Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü

Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin ağabeyi James Haven geçtiğimiz aylarda 23 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Romi Marie Imbelli ile dünyaevine girmişti. Haven'ın eşi, 7 aylık eşinden ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü - 1

DÜĞÜNE KATILMADI

Haluk Bilginer ile rol aldığı Maria filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Angelina Jolie'nin 51 yaşındaki ağabeyi geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti.

Oyuncu ve yönetmen James Haven, Romi Marie Imbelli ile Los Angeles'ta görkemli bir törenle evledi. Aile üyelerinin ve yakın dostların yer aldığı törende tüm gözler Angelina Jolie'yi aradı.

Törende Jolie ile Haven'ın babası Jon Voight da vardı. Romi Marie Imbelli sosyal medya hesabında nikahtan birçok paylaşımda bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü - 2

NEDEN AYRILMAK İSTİYOR?

James Haven'ın eşi Romi Imbelli'nin evliliğin iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. People dergisinin haberine göre, eşinin "sahtekarlık" yaptığını öne süren Imbelli, 23 yıldır birlikte olduğu Haven'dan ayrılmak istiyor.

Imbelli, "Bu çok kişisel ve zor bir karar oldu, ancak kendi mutluluğum için gerekli olduğunu düşündüğüm bir karar. Yanımda duranların desteği için teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü - 3

DÜĞÜNDEN 15 SONRA KARAR VERMİŞ

Evlilik iptali kararı, çiftin evlenmesinden 7 ay sonra gelse de Imbelli'nin düğünden 15 gün sonra evlilik iptali için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Ünlü çift, 12 Ağustos 2024 tarihinde Laguna Beach, Kaliforniya'da dünyaevine girdi. 1 Ocak 2025'te paylaşım yapan Imbelli, "2024'te 23 yıllık en iyi arkadaşımla evlendim. Hikayemizin detayları çok kişisel ve karmaşık ama hepsini kitabımda yazıyorum" notunu düşmüştü.

Angelina Jolie'nin ağabeyinden kötü haber! Mutlulukları 7 ay sürdü - 4

Daily Mail'in haberine göre, en son ekim 2022'de babası Jon Voight ile birlikte görüntülenen James, kız kardeşi Angelina Jolie'nin 6 çocuğunu "korumayı" görevi olarak gördüğünü söylemişti.

James Haven, yıllar boyunca film ve televizyonda küçük rollerde yer almış olsa da, tanınırlığını Jolie'nin Hollywood'daki yükselişi sayesinde artırdı.

Son yıllarda gözlerden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, son olarak 2013 yapımı Easy Silence adlı kısa filmde rol almıştı.

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