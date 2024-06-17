Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı
Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, "Tiyatronun Oscar"ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı. Jolie'yi müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı.
"Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları" olarak anılan Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Angelina Jolie, yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders ile gecede ödül sahibi oldu.
The Outsiders, gecede En İyi Müzikal ödülünü kazandı. Jolie'yi bu önemli gecede 15 yaşındaki kızı Vivienne yalnız bırakmadı.