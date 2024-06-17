Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı

Son dönemde eski eşi Brad Pitt ile arasındaki hukuk savaşıyla gündeme gelen Angelina Jolie, "Tiyatronun Oscar"ları sayılan Tony Ödülleri'nde ilk kez ödül aldı. Jolie'yi müzikalde birlikte çalıştığı kızı Vivienne yalnız bırakmadı.

Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı - 1

"Amerikan tiyatrosunun Oscar'ları" olarak anılan Tony Ödülleri sahiplerini buldu. Angelina Jolie, yapımcılığını üstlendiği Broadway müzikalı The Outsiders ile gecede ödül sahibi oldu.

The Outsiders, gecede En İyi Müzikal ödülünü kazandı. Jolie'yi bu önemli gecede 15 yaşındaki kızı Vivienne yalnız bırakmadı.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı - 2

Jolie ile Brad Pitt'in kızı Vivienne, müzikalde asistan olarak görev aldı.

"The Outsiders" adını taşıyan müzikal, S. E. Hinton'un romanından ve Francis Ford Coppola'nın filminden uyarlandı. "The Outsider"s" adlı filmde Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze gibi isimler rol alıyordu.

Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı - 3

JOLIE'NİN YENİ DÖVMESİ

Birbirinden farklı birçok dövmesi olan yıldız, yeni dövmesini Tony Ödülleri'nde gösterdi. Atelier Versace imzalı bir elbise giyen 49 yaşındaki yıldız, kuş dövmesi yaptırdı.

Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı - 4

BABASININ SOYADINI KULLANMIYOR

Öte yandan müzikalin broşüründe adı geçen 15 yaşındaki Vivienne'in yalnızca "Jolie" soyadını kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ancak Vivienne'in soyadını değiştirmek için yasal bir adım atıp atmadığı bilinmiyor.

İLK KEZ OLMUYOR

Çiftin kızı Zahara da "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara kendini tanıtırken "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti

Angelina Jolie'nin kariyerinde bir ilk: Kızı yalnız bırakmadı - 5

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Çiftin kızı Shiloh'nun babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Çiftin 18 yaşına giren kızları Shiloh'un, "Pitt" soyadını sildirmek için mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Genç kız, sunduğu belgelerle bundan böyle babası Brad Pitt’in soyadını kullanmak istemediğini belirterek dava açtı. Shiloh, bundan sonra sadece Shiloh Jolie ismini kullanmak istediğini ifade etti.

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