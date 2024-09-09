Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti!
Haluk Bilginer ile rol aldığı yeni filmi "Maria" ile Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca alkışlanan ünlü oyuncu Angelina Jolie şimdi de bir başka filmi için Kanada'daki ünlü film festivaline katıldı. Jolie'ye kırmızı halıda, geçtiğimiz haftalarda hastanelik olan oğlu Pax eşlik etti.
Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.. Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu.
Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edilmişti.