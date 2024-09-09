Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti!

Haluk Bilginer ile rol aldığı yeni filmi "Maria" ile Venedik Film Festivali'nde 8 dakika boyunca alkışlanan ünlü oyuncu Angelina Jolie şimdi de bir başka filmi için Kanada'daki ünlü film festivaline katıldı. Jolie'ye kırmızı halıda, geçtiğimiz haftalarda hastanelik olan oğlu Pax eşlik etti.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 1

Hollywood'un gözde çiftlerinden olan Angeline Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında ayrılık kararı almış ve ikilinin çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.. Şimdilerde aralarındaki hukuk mücadelesiyle gündemden düşmeyen çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax geçtiğimiz haftalarda hastanelik olmuştu.

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren ve bir arabanın arkasına çarpan Pax, taburcu edilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 2

KAZA SONRASI İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Sağlık durumu uzun süre gündem olan Pax, annesini yeni filminin galasında yalnız bırakmadı.

Oyuncunun yeni filmi "Wihout Blood", Kanada'da Toronto Film Festivali'nde gösterildi.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 3

49 yaşındaki oyuncu, filmin yönetmenliğini üstleniyor.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 4

Annesini, bu özel gününde yalnız bırakmayan Pax, siyah bir takım elbise giydi.

Jolie'in senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini yaptığı "Without Blood", savaş esnasında öldürülen ağabeyi ve babasının intikamı için yola çıkan 4 yaşındaki bir kızın hikayesini konu alıyor.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 5

FİLM HAKKINDA

Alessandro Baricco’nun 2002 yılında yazdığı romandan uyarlanan filmde Salma Hayek, Demián Bichir, Juan Minujín, Jorge Antonio Guerrero ve Patricio Jose gibi isimler yer alıyor.

Jolie’nin ilk yönetmenlik deneyimi A Place in Time belgeselinde Anne Hathaway ve Jude Law rol almıştı.

8 Eylül düzenlenen TIFF Tribute Ödülleri'nde Hayek, Jolie'yi "Birlikte çalıştığım en iyi oyuncu-yönetmen" sözleriyle övdü.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 6

KAZA HAKKINDA

Öte yandan, People dergisinin haberine göre, Pax'in sağlık durumu "çok daha kötü" olabilirdi.

Kaynaklar, 49 yaşındaki Jolie için "Angie kazayla ilgili telefonu aldığında şaşkına döndü ve çok endişelendi" ifadelerine yer verdi ve kardeşlerinin ise "Pax'i ellerinden geldiğince desteklediğini" belirtti.

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti.

Angelina Jolie'nin oğlu Pax, kaza sonrası ilk kez kırmızı halıda: Alnındaki yara izi dikkat çekti! - 7

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi

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