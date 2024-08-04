Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi

Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre bu, Pax'in ilk kazası değil.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 1

"Brangelina" adıyla anılan Angeline Jolie ile Brad Pitt, birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu. Ünlü oyuncunun Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği iki çocuğun ardından bir çocuk daha evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile olmuştu.

2016 yılında ayrılık kararı alan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.

Çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 2

Los Angeles'ta elektrikli bisiklet süren Pax'in bir arabanın arkasına çarptığı belirtildi.

Page Six'in haberine göre, Pax hala hastanede. İddialara göre, bu Pax'in ilk kazası değil. Bir kaynak "Arkadaşları onun için endişeleniyor. Pervasızca davranıyor. Endişeleniyorlar" dedi.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 3

Angelina Jolie'nin ise elektrikli bisikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi gören "sorunlu" oğlu Pax için yardım aradığı bildirildi.

Page Six'e konuşan kaynaklar, "Pax sorunlu bir çocuk ve Angelina ona yardım etmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerine yer verdi.

Vietnam'da doğan Pax, Jolie tarafından üç yaşındayken evlat edinildi.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 4

KASK TAKMAMIŞ

Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan gencin, kaza anında kask takmadığı belirtildi. Diğer kardeşleri gibi ünlü babasından ayrı yaşayan Pax'in, Los Feliz Bulvarı'nda arabasıyla giderken, yoğun trafik saatlerinde genellikle kalabalık olan caddeye çıktığı bildirildi.

Pax, son aylarda Los Angeles'ta yaklaşık 3 bin dolar değerindekielektrikli bisikletiyle görüldü ancak bunun kazaya neden olan bisiklet olup olmadığı bilinmiyor.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 5

BABASINI YERDEN YERE VURDU

Öte yandan, Pax'in 2020 yılındaki paylaşımı ortaya çıkmıştı. Daily Mail’in haberine göre; çiftin çocuklarından Pax'in 2020 yılında Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla Brad Pitt'e ağır suçlamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Pax, Pitt'in "Bir Zamanlar Hollywood'da" filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında  Oscar aldığı kareyi paylaştı. Babasını "dünya standartlarında bir pislik" ve "korkudan titreten empati yoksunu, aşağılık biri" olarak tanımlayan Pax, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana en yakın olanların hayatlarını sürekli cehenneme çevirdiniz. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin ama gerçek bir gün gün ışığına çıkacak. Babalar Günün kutlu olsun, seni kahrolası berbat insan."

"BU HESAP PAX'E AİT"

Bir kaynak, bu paylaşımı Pax’in 16 yaşındayken yaptığını "Arkadaşları için kullandığı hesap; çoğunlukla okuldan arkadaşları. Anne ve babası hakkında asla fazla bir şey söylemiyor, kendini kendine saklıyor, bu yüzden bu alışılmadık bir durumdu" sözleriyle doğruladı.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 6

6 ÇOCUKLARI VAR

Jolie'nin Brad Pitt ile evliliğinden Shiloh, Knox ve Vivienne adında üç çocuğu var. Oyuncu, en büyük çocuğu Maddox'u Kamboçya'dan evlat edindi. Oyuncunun kızı Zahara Etiyopyalı, Pax ise Vietnamlı.

Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi - 7

TİYATRO GÖREVLİSİ OLDU

Bir süre önce babasının soyadını kullanmamasıyla gündeme gelen Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızı Vivienne'in tiyatroda çalıştığı ortaya çıktı.

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