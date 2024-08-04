Angelina Jolie'nin "sorunlu" oğlu için yardım aradığı iddia edildi
Şu sıralar hukuk mücadesi devam eden Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre bu, Pax'in ilk kazası değil.
"Brangelina" adıyla anılan Angeline Jolie ile Brad Pitt, birliktelikleri süresince biyolojik yolla 3 çocuk sahibi olmuştu. Ünlü oyuncunun Pitt ile tanışmadan önce evlat edindiği iki çocuğun ardından bir çocuk daha evlat edinen çift, toplamda 6 çocuklu bir aile olmuştu.
2016 yılında ayrılık kararı alan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in çekişmeli boşanma süreci 2019'da resmiyete kavuştu.
Çiftin 20 yaşındaki oğlu Pax, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı.