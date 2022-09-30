Angelina Jolie Pakistan’dan bildirdi: Burayı daha önce hiç böyle görmemiştim

Angelina Jolie, geçen hafta kasırganın yarattığı yıkımın ardından sel mağdurlarını desteklemek için Pakistan'ı ziyaret etmişti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Büyükelçisi olan Hollywood yıldızı, deneyimlerini sosyal medyadan paylaştı. 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Geçen hafta, ülke topraklarının 3’te 1’ini sular altında bırakan şiddetli selin yol açtığı yıkıma tanık olmak için yerel örgütlerle Pakistan'daydım. Pakistan’a daha önce defalarca gittim ama burayı daha önce hiç böyle görmemiştim" diye yazdı.
"Uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya zorlama konusunda yanınızdayım. Bunu sık sık söylediğimizi hissediyorum. Yardım çağrılarından, yardımdan ve destekten bahsediyoruz ama bu çok, çok farklı bir şey” diyen Jolie, “Hükümetleri, adil ticaret yoksunluğunun, artan emisyonların ve çatışmaları ele almamanın dünya çapında milyonlarca ailenin daha fazla ölümüne ve acı çekmesine neden olduğunu anlamaya zorlayın” ifadesini kullandı.
Başkent İslamabad'da sivil ve askeri yetkililerle yaptığı görüşen Jolie, "Bence bu, nerede olduğumuz konusunda dünyaya gerçek bir uyanma çağrısıdır" dedi.
Jolie aynı zamanda İran’daki kadınlara ve protestoculara da destek verdi. Çarşamba günü sosyal medyadan, İran’daki ‘ahlak polisi’ tarafından başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesiyle gözaltında öldürülen Mahsa Amini için yapılan protestolardan fotoğrafları paylaştı.
Jolie, "İran'ın cesur, cüretkar, korkusuz kadınlarına saygıyla. Onlarca yıldır hayatta kalan ve direnen herkes, bugün sokaklara çıkanlar, Mahsa Amini ve onun gibi tüm genç İranlılar...” diye yazdı. Ünlü oyuncu, paylaşımına şöyle devam etti:
"Kadınların ahlaklarının denetlenmesine, zihinlerinin yeniden eğitilmesine veya bedenlerinin kontrol edilmesine ihtiyacı yok. Şiddet veya tehdit olmadan yaşama ve nefes alma özgürlüğüne ihtiyaçları var.”
Öte yandan altı çopcuk annesi Hollywood yıldızı, eski eşi Brad Pitt ile velayet davasını sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde Brad Pitt’in ünlü model Emily Ratajkowski ile ilişki yaşadağı iddia edildi.