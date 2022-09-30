Angelina Jolie Pakistan’dan bildirdi: Burayı daha önce hiç böyle görmemiştim

İRANLI KADINLARA DESTEK VERDİ

Jolie, "İran'ın cesur, cüretkar, korkusuz kadınlarına saygıyla. Onlarca yıldır hayatta kalan ve direnen herkes, bugün sokaklara çıkanlar, Mahsa Amini ve onun gibi tüm genç İranlılar...” diye yazdı. Ünlü oyuncu, paylaşımına şöyle devam etti:

"Kadınların ahlaklarının denetlenmesine, zihinlerinin yeniden eğitilmesine veya bedenlerinin kontrol edilmesine ihtiyacı yok. Şiddet veya tehdit olmadan yaşama ve nefes alma özgürlüğüne ihtiyaçları var.”